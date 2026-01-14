Kulttuuri

Elokuva-arvio: Kullervon kohtalo ei kosketa Antti J. Jokisen suurelokuvassa ‒ Kalevala-sovitus jää ontoksi

Elias Salonen tekee nimiroolissa voitavansa, mutta Eero Aho Untamona pitää filmiä pystyssä. Kuva: MAREK SABOGAL/SF STUDIOS

Maailmankuulun Kalevalan myytti hylkylapsi Kullervosta taipuu vaikeasti elokuvaksi. Antti J. Jokisen viiden miljoonan suurteos on sävytön sovitus. Sen epäkiehtova antisankari jättää tarinan keskuksen ontoksi.

★★

Kalevala: Kullervon tarina. Ohjaus Antti J. Jokinen. Käsikirjoitus Elias Lönnrotin Kalevalan pohjalta Antti J. Jokinen ja Jorma Tommila. Kuvaus Rauno Ronkainen. Pääosissa Elias Salonen, Eero Aho, Ilkka Koivula, Johannes Holopainen, Ronja Orasta, Krista Kosonen, Oona Airola. 143 min. K16. Bio Rex,

