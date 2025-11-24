Paikallisuutiset

Haapajärvellä salainen kokous ‒ Rajulla toimella pois valtion syynistä

Haapajärven valtuusto kokoontui harvinaisella tavalla suljetuin ovin viime viikolla. Asialistalla oli vain yksi asia. Sen tarkoituksena oli päästä pois valtion arviointimenettelystä.

Haapajärven kaupunginjohtaja Jonna Tamminen esittelee aina mielellään mestarihiihtäjä Mika Myllylästä kertovaa näyttelyä, joka on koostettu valtuustosaliin. Kuva: Timo Varila

Antti Savela Keskipohjanmaa

Kokous tuli yllätyksenä, sillä kaupunki ei ollut laatinut siitä esityslistaa etukäteen tietoverkkoonsa. Kokous pidettiin suljetuin ovin. Siitä ei myöskään lähetetty striimiä, ja osa kokouksen asiapapereista julistettiin salassa pidettäviksi.

Itse asia ei ollut kuitenkaan kovin dramaattinen. Valtuusto