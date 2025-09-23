Paikallisuutiset

Jedun opinto-ohjaajat ajavat ristiin rastiin ‒ Työmatkat pidentyivät ja perustelut ovat käsitteellisiä, kertoo pääluottamusedustaja Keijo Kivioja

Jedun johtaja Matti Väänänen ei kommentoi opinto-ohjaajien tilannetta tarkemmin ja pitää siirtoja sisäisinä järjestelyinä. Kuva: Pirjo Kunelius

Koulutuskeskus Jedun opinto-ohjaajat kuulivat keväällä, että moni heistä siirtyy kauemmas töihin ja vastaavasti naapurikunnasta saattaa ajaa toinen opo vastaan. ”Kun syytä kysyttiin, saatiin sangen käsitteellisiä vastauksia”.

Koulutuskeskus Jedun eli Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän OAJ:n pääluottamusedustaja Keijo Kivioja kertoo viime keväänä monen Jedun opinto-ohjaajan menettäneen ainakin vähäksi aikaa yöunensa.

– Ilmoitettiin, että viiden opinto-ohjaajan toimipaikka muuttuu syksyllä, kun uusi lukuvuosi alkaa. Tämä ta

