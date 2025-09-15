Paikallisuutiset

”Kannus paransi minut” ‒ Stuart Williams seurasi Minna Högbackaa Lontoosta Kannukseen rankan kokemuksen jälkeen

Kun kaksi kulttuuria yhdistää voimansa, herneitä, itsetehtyjä mehuja ja vierailutottumuksia katsoo uusin silmin.

Stuart Williams ja Minna Högbacka muuttivat Kannukseen joulukuussa 2018. Kuva: Nea Kopsala
Keskipohjanmaa

Kannuslaisten Minna Högbackan ja Stuart Williamsin yhteistä elämää värittävät kaksi kieltä ja kulttuuria.

Stuart Williams on kotoisin Mansaarelta, Iso-Britanniasta. Hän työskentelee pääsääntöisesti yhteistyössä brittiläisten yritysten kanssa suunnitellen verkkosivuja. Suomessa hän on tehnyt myös taid

