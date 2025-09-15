Paikallisuutiset
”Kannus paransi minut” ‒ Stuart Williams seurasi Minna Högbackaa Lontoosta Kannukseen rankan kokemuksen jälkeen
Kun kaksi kulttuuria yhdistää voimansa, herneitä, itsetehtyjä mehuja ja vierailutottumuksia katsoo uusin silmin.
Kannuslaisten Minna Högbackan ja Stuart Williamsin yhteistä elämää värittävät kaksi kieltä ja kulttuuria.
Stuart Williams on kotoisin Mansaarelta, Iso-Britanniasta. Hän työskentelee pääsääntöisesti yhteistyössä brittiläisten yritysten kanssa suunnitellen verkkosivuja. Suomessa hän on tehnyt myös taid