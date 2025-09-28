Paikallisuutiset
Kaustisen laskettelurinnettä raivataan luvalla ja vapaaehtoisten voimin ‒ Joko jahkailu päättyisi ja Puhkiolla lasketeltaisiin taas?
”Tarvitaan rahaa, intoa ja rahaa”, sanoo kehitysyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Lång.
Laskettelun ystävät haluaisivat yksituumaisesti, että Puhkion laskettelurinne saataisiin Kaustisella takaisin käyttöön. Edellisen kerran hissit pyörivät Puhkiolla kaudella 2019–2020.
Nyt kaustislaiset rinteillä harrastaneet ovat raivanneet leppää hissien ja vetolaitteiden ympäriltä sitä varten, jotta