Vesa Paavola, Marko Järvelä, Kari Korkala, Jarkko Liedes, Jussi Lång ja Kalle Hallik haluavat, että Puhkiolla lasketeltaisiin. Risusavotalla on aloitettu, mutta he toivoisivat esityksiä, päätöksiä ja ennen kaikkea uutta alkua laskettelurinteen toiminnalle. Kuva: Sanni Aho

Kaustisen laskettelurinnettä raivataan luvalla ja vapaaehtoisten voimin ‒ Joko jahkailu päättyisi ja Puhkiolla lasketeltaisiin taas?

”Tarvitaan rahaa, intoa ja rahaa”, sanoo kehitysyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Lång.

Keskipohjanmaa

Laskettelun ystävät haluaisivat yksituumaisesti, että Puhkion laskettelurinne saataisiin Kaustisella takaisin käyttöön. Edellisen kerran hissit pyörivät Puhkiolla kaudella 2019–2020.

Nyt kaustislaiset rinteillä harrastaneet ovat raivanneet leppää hissien ja vetolaitteiden ympäriltä sitä varten, jotta

