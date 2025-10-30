Kulttuuri

Klarinetti ”tunteikkaassa äänikylvyssä”‒ Kamariorkesteri johdattaa pyhäinpäivään

Klarinetisti Christoffer Sundqvist suunnitteli Kamariorkesterille tunteikasta musiikkia sisältävän konsertin. Kuva: Anni Saari

Christoffer Sundqvist johtaa perjantaina konsertin, jonka teoksissa viitataan niin kristilliseen kuin juutalaiseenkin mystiikkaan.

Keskipohjanmaa

Pietarsaaresta kotoisin oleva klarinetisti Christoffer Sundqvist soittaa perjantaina Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa pyhäinpäivän tunnelmaan johdattavan konsertin.

Sunqvist on Radion Sinfoniaorkesterin sooloklarinetisti, mutta uutena aluevaltauksena hän nykyisin myös johtaa konsertteja. ”Lii

