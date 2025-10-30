Kulttuuri
Klarinetti ”tunteikkaassa äänikylvyssä”‒ Kamariorkesteri johdattaa pyhäinpäivään
Christoffer Sundqvist johtaa perjantaina konsertin, jonka teoksissa viitataan niin kristilliseen kuin juutalaiseenkin mystiikkaan.
Pietarsaaresta kotoisin oleva klarinetisti Christoffer Sundqvist soittaa perjantaina Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa pyhäinpäivän tunnelmaan johdattavan konsertin.
Sunqvist on Radion Sinfoniaorkesterin sooloklarinetisti, mutta uutena aluevaltauksena hän nykyisin myös johtaa konsertteja. ”Lii