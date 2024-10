Paikallisuutiset

Kuka varasti pilkekoneen Nivalassa? Poliisi pyytää havaintoja

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Tältä varastettu kone näyttää. Kuva: Poliisi

Nivalasta varastettiin elokuun ja syyskuun välisenä aikana lukittu pilkekone. Konetta ei ole kuluneiden viikkojen aikana löytynyt, joten poliisi pyytää nyt yleisöhavaintoja koneesta.

Varastettu pilkekone on Pilkemaster Evo 36 -mallinen. Kone on malliltaan vedettävä, ja sen alustassa on rekisterikilpi DKN-583.

Mahdolliset vihjeet ja havainnot voi ilmoittaa Oulun poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 0295 416 194 tai sähköpostitse vihjeet.oulu@poliisi.fi.