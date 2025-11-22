Kokkola-lehti
”Lääkäri ehdotti lähtemään rintamalle, muuten jäät ilman leikkikaveria” ‒ Kokkolassa juhlittiin 100-vuotiasta Olli Hongellia
17. marraskuuta 1925 syntyi poikalapsi, joka sai nimekseen Olavi Hongell, tuttavallisemmin Olli. 17. marraskuuta 2025 vietettiin jalkapallopiireistä tutuksi tulleen miehen 100-vuotispäivää Kokkolan Kuusikummussa.
Hongellia juhlistamassa olivat muun muassa Kuusikummun asukkaat. Hongellin saapuessa juhlasaliin, vastaanotettiin hänet raikuvin suosionosoituksin. Tilaisuuden avasi toimintayksikön esihenkilö Kirsi Hyyppä.
– Olet elänyt kahdella eri vuosituhannella ja yhdellätoista eri vuosikymmenellä. Sinun syntyes