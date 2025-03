Mielipiteet

Lukijalta: Uusi vaihde perhekeskeisyyteen

Hanna-Lea Ahlskog Keskipohjanmaa

Vaalien alla puolueet ja ehdokkaat joutuvat tekemään syvällistä ajattelutyötä. Mikä on pintojen alla se kantava palkki, jonka arvo on niin suuri, että se määrittelee minun maani, maakuntani ja kaupunkini tulevaisuutta? Mikä on se syvä joki, joka ruokkii hiljaisesti koko kylän, koko rakenteen ja mitä