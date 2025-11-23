Kokkola-lehti

Nuopparilla käyminen mahdollistetaan Kokkolassa myös erityisnuorille ‒ ”Kynnystä on madallettu entisestään”

Vingen nuopparilla eli nuorisokeskuksella on tiistaisin erityisen mukavaa ja ovi käy tiuhaan. Nuoria valuu paikalle, osa heistä saapuu paikalle avustajan kanssa.

Puumalan Eveliina rakastaa musiikkia ja ympärillä olevaa säpinää. Kuva: Minna Mustonen

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Soite ja Kokkolan nuorisotoimi ovat paiskanneet kättä tärkeän asian äärellä.

Yhteistuumin vammaispalvelun Avohuollon tiimin kanssa ja Kompassin kanssa tiistaisin järjestetään nuorisokeskus Vingellä nuopparitoimintaa. Paikalle ovat tervetulleita kaikki 13‒29-vuotiaat nuoret ja tarvittaessa mukaan voi