Oikeustoimittajien Sumuverho-palkinto Pohjanmaan poliisille ‒Yhdistyksen mukaan torppaa median yhteydenotot

Valokeila-palkinnon saa Tullin valvontajohtaja, jonka aikana Tullin rikostiedottaminen on yhdistyksen mukaan noussut uudelle tasolle.

Oikeustoimittajien Valokeila-palkinnon avoimuudesta saa tänä vuonna Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen. Kuva: Heikki Saukkomaa
STT/Heli Laakkonen
Oikeustoimittajat ry on myöntänyt vuotuisen Sumuverho-palkinnon salailukulttuurin edistämisestä Pohjanmaan poliisilaitokselle.

Palkintoa perustellaan sillä, että poliisilaitoksen viestintä pyrkii yhdistyksen mukaan usein torppaamaan median yhteydenotot tutkinnanjohtajiin siirtämällä tiedotusvastuun i

