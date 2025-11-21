Paikallisuutiset
Oikeustoimittajien Sumuverho-palkinto Pohjanmaan poliisille ‒Yhdistyksen mukaan torppaa median yhteydenotot
Valokeila-palkinnon saa Tullin valvontajohtaja, jonka aikana Tullin rikostiedottaminen on yhdistyksen mukaan noussut uudelle tasolle.
Oikeustoimittajat ry on myöntänyt vuotuisen Sumuverho-palkinnon salailukulttuurin edistämisestä Pohjanmaan poliisilaitokselle.
Palkintoa perustellaan sillä, että poliisilaitoksen viestintä pyrkii yhdistyksen mukaan usein torppaamaan median yhteydenotot tutkinnanjohtajiin siirtämällä tiedotusvastuun i