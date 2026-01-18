Kotimaa

Pääministeri Petteri Orpo Ylellä: EU:lla täytyy olla valmius kauppapoliittisiin vastatoimiin

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) Ylen pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

STT Nina Törnudd Keskipohjanmaa

EU:lla täytyy olla valmius tehdä kauppapoliittisia vastatoimia Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tulliuhkailuihin, sanoi pääministeri Petteri Orpo (kok.) Yleisradion pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

Orpon mukaan kauppasodan riski on ilmeinen, jos asiaa ei pystytä hoitamaan. Hän totesi, että EU:lla on välineet vastata kauppapoliittisiin uhkauksiin.

Orpo arvioi, että Trumpin uhkaukset perustuvat väärinkäsitykseen.

– Minusta näyttää siltä, että Yhdysvallat ja Trump ovat tulkinneet väärin tämän Tanskan liittolaisten yhdessä päättämän tiedustelumatkan Grönlantiin. Sen tarkoituksena oli vastata nimenomaan Trumpin esittämiin turvallisuushuoliin Grönlannin ja arktisen alueen osalta, Orpo sanoi.

Orpo totesi, että kyseessä ei ole sotilasoperaatio eikä se ole missään tapauksessa suunnattu Yhdysvaltoja vastaan.

– Siihen nähden tämä tariffiasia on virhe, Orpo sanoi.

Aikaa asian selvittämiseen on pari viikkoa, koska Trumpin uhkaamat rangaistustullit tulisivat voimaan helmikuun ensimmäisenä päivänä.

Kiistaa voidaan Orpon mukaan selvittää alkavalla viikolla Maailman talousfoorumissa Davosissa. Sekä Trump että monta muuta maailman johtajaa on osallistumassa kokoukseen. Siellä tarjoutuu mahdollisuus keskustella rauhassa saman pöydän äärellä, ei sosiaalisen median välityksellä. Orpo uskoi, että tilanne voi olla ratkaistavissa.

Trumpiin voi vaikuttaa

Vastaus Yhdysvaltojen uhkailuun tulee EU:lta. Orpo toivoi, että EU-maiden ylimääräinen huippukokous järjestetään niin pian kuin sille on edellytykset.

– Jos Euroopan joitakin maita kohtaan kohdistetaan kauppapoliittisia toimia, niin se koskee koko Eurooppaa, Orpo totesi.

Kokouksesta pitää Orpon mukaan saada selkeä viesti, että aluekysymykset ovat Tanskan ja grönlantilaisten asia. Hän uskoi, että Trumpiin on mahdollista vaikuttaa.

– Me olemme nähneet useaan kertaan sen, että Trump tulee pöytään hyvin voimakkailla vaateilla ja kovalla retoriikalla. Sen jälkeen alkaa neuvotteluprosessi, jossa on päädytty erilaisiin lopputulemiin, Orpo kuvasi.