Kotimaa

Palkkaerot pysyvät vielä Pohteessa – sama työ, eri palkka vuosia eteenpäin

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella palkkaharmonisoinnin odotetaan vievän aikaa vielä vuosia.

Hyvinvointialueen sisällä samaa työtä tekevien palkkaero yhtä vaativassa tehtävässä voi olla edelleen useita satoja euroja kuussa. Kuva: JANNE AALTONEN

Anni Oikarinen, STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa, laki velvoitti työnantajat harmonisoimaan eli yhdenmukaistamaan työntekijöidensä palkat kohtuullisen ajan puitteissa. Nyt kahden ja puolen vuoden jälkeen useilla hyvinvointialueilla työ on edelleen kesken.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen sisällä samaa työtä tekevien palkkaero yhtä vaativassa tehtävässä voi olla edelleen useita satoja euroja kuussa.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen sanoo, että vanhojen kuntayhtymien pohjalle perustetut hyvinvointialueet ovat hyvässä vaiheessa ja osassa niistä harmonisointi on käytännössä tehty jo. Sen sijaan esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan (Pohde) ja Pirkanmaan (Pirha) hyvinvointialueilla palkkaharmonisoinnin odotetaan vievän aikaa vielä vuosia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Palkkaharmonisoinnin edistyminen on pitkälti kiinni valtakunnallisen palkkausjärjestelmäuudistuksen etenemisestä, sanovat Pohteen palvelussuhdepäällikkö Jari Partanen ja Pirhan henkilöstöjohtaja Aija Tuimala.

Molemmille hyvinvointialueille siirtyi hyvinvointialueuudistuksen myötä henkilöstöä noin kahdestakymmenestä kunnasta, joilla jokaisella oli oma palkkausjärjestelmä. Hyvinvointialueet ovat harmonisoineet palkkoja paikallisilla erillä, mutta harmonisointia ei ole onnistuttu edistämään kunnolla ilman selkeitä palkkatasoja, jotka saadaan uudesta valtakunnallisesta palkkausjärjestelmästä.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyi kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) sote-sopimuksen piiriin. Tämän seurauksena uusille tehtäville piti löytää paikka uudessa palkkarakenteessa.

Partasen mukaan tehtävien keskinäiset vaativuudet ja palkkatasot määritetään osana uutta sote-sopimuksen palkkausjärjestelmää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Palkkausjärjestelmän valmistuminen on siirtynyt useaan otteeseen, mikä on myös venyttänyt palkkaharmonisoinnin saavuttamista. Partasen mukaan palkkausjärjestelmäuudistuksen on määrä tulla valmiiksi loppusyksystä.

– Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kohdalla palkkojen lopullinen harmonisointi voitaisiin saavuttaa Pohteessa aikaisintaan vuonna 2027, Partanen arvioi.

Pirhassa puolestaan päätettiin viime vuoden lopussa, että harmonisointi tulee olla saavutettuna viimeistään vuoteen 2028 mennessä. Alun perin sen oli tarkoitus olla valmiina tänä vuonna.

Koska lainsäädännössä ei ole määritelty tarkkaa takarajaa palkkaharmonisoinnin toteuttamiselle, on vaikea määritellä, missä ajassa hyvinvointialueiden olisi kohtuullista saada palkkaharmonisointi maaliin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Jokainen ammattiliitto arvioi itse omalla kohdallaan, missä vaiheessa haluaa ryhtyä asiaan tarkemmin puuttumaan, sanoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin juristina toimiva Riitta Saarikoski.

Lisäksi jokaisen hyvinvointialueen tilanne on erilainen, minkä vuoksi asiaa on hankala arvioida valtakunnallisesti, Saarikoski sanoo.

Talentian Hyytinen muistuttaa, että viime kädessä tuomioistuin käsittelee tapauksia, mutta tavoitteena on, että harmonisoinnin aikataulusta päästäisiin neuvotteluratkaisuihin hyvinvointialueilla.

– Pitää muistaa, että nämä ovat velvoittavia määräyksiä. Aikataulua ei voi venyttää aivan loputtomasti, sanoo Hyytinen.