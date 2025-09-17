Paikallisuutiset

Pohde aloitti yt-neuvottelut muun muassa neuvoloissaan ‒ Neuvottelujen kohteena jopa 480 työntekijää

Asiakkaiden, eli esimerkiksi vauvojen, näkökulmasta minkään ei pitäisi yt-neuvotteluista huolimatta muuttua. Kuva: Heidi Keskimaunu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on aloittanut yt-neuvottelut perhekeskuspalveluissaan. Niiden kohteena on 480 työntekijää.

Keskipohjanmaa

Pohteen tavoitteena on selkeyttää palvelualueen organisaatiorakennetta ja palveluja. Pohteen julkaiseman tiedotteen mukaan perhekeskuspalvelut on tarkoitus järjestää niin, että palvelut ovat saatavilla yhdenmukaisesti koko Pohteen alueella.

– Koska suunnitelmiin liittyy henkilöstövaikutuksia, Pohde o

