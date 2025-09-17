Paikallisuutiset
Pohde aloitti yt-neuvottelut muun muassa neuvoloissaan ‒ Neuvottelujen kohteena jopa 480 työntekijää
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on aloittanut yt-neuvottelut perhekeskuspalveluissaan. Niiden kohteena on 480 työntekijää.
Pohteen tavoitteena on selkeyttää palvelualueen organisaatiorakennetta ja palveluja. Pohteen julkaiseman tiedotteen mukaan perhekeskuspalvelut on tarkoitus järjestää niin, että palvelut ovat saatavilla yhdenmukaisesti koko Pohteen alueella.
– Koska suunnitelmiin liittyy henkilöstövaikutuksia, Pohde o