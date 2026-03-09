Kotimaa

Valkosormisuus oli Saija Sorvarilla yksi systeemisen skleroosin ensioireista. Yhteen sormeen kehittyi kuolion vaara, mutta kaikki sormet ovat onneksi tallella. Kuva: Ari-Matti Ruuska

Kaksi reumasairautta, kaksi erilaista tarinaa – Saija Sorvarin elämä muuttui, kun taas Kaija Ikkeläjärven sairaus pysyy aisoissa lääkityksellä

Reuman kanssa voi usein elää lähes normaalisti, mutta pahimmillaan se vie arkisen toimintakyvyn. Saija Sorvarilla on systeeminen skleroosi, joka voi pitää vuoteessa 16 tuntia vuorokaudesta. Kaija Ikkeläjärvi pystyy tekemään täyttä työpäivää nivelreumasta huolimatta.

Pauli Reinikainen Keskipohjanmaa

Jo ennen varsinaista diagnoosia Saija Sorvari, 58, epäili jonkinlaista autoimmuunisairautta.

Sorvari oli käynyt läpi onnistuneen silmämelanooman sädetyshoidon, mutta epämääräiset oireet jatkuivat. Naisen keho kipuili eri puolilta, ja hän kärsi voimakkaasta närästyksestä. Välillä kuume nousi. Kipu tun