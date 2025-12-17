Paikallisuutiset
Karfien seitsemän lasta hävisi ”valvomattoman silmänräpäyksen” aikana ‒ Voidaanko karanneet lapset jatkossa paikantaa?
Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa lastensuojelulain uudistuksessa paikannuskynnyksen madaltamista, jotta lastensuojeluyksiköstä luvatta lähtenyt lapsi löytyisi nykyistä joutuisammin.
Keskiviikko-iltana 15. toukokuuta vuonna 2024 lastensuojeluyksikössä Uudessakaarlepyyssä tapahtui jotakin, mitä puitaisiin mediassa koko seuraavan vuoden ajan.
”Valvomattoman silmänräpäyksen aikana”, kuten käräjäoikeuden asiakirjoista selviää, yksiköstä hävisi seitsemän sinne sijoitettua lasta.
