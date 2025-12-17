Paikallisuutiset

Karfien seitsemän lasta hävisi ”valvomattoman silmänräpäyksen” aikana ‒ Voidaanko karanneet lapset jatkossa paikantaa?

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa lastensuojelulain uudistuksessa paikannuskynnyksen madaltamista, jotta lastensuojeluyksiköstä luvatta lähtenyt lapsi löytyisi nykyistä joutuisammin.

Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Keskiviikko-iltana 15. toukokuuta vuonna 2024 lastensuojeluyksikössä Uudessakaarlepyyssä tapahtui jotakin, mitä puitaisiin mediassa koko seuraavan vuoden ajan.

”Valvomattoman silmänräpäyksen aikana”, kuten käräjäoikeuden asiakirjoista selviää, yksiköstä hävisi seitsemän sinne sijoitettua lasta.

Tommy

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä