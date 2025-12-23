Paikallisuutiset

Soite hankkii uuden työajanseurantajärjestelmän puolella miljoonalla eurolla

Nykyinen järjestelmä korvataan pilvipohjaisella ratkaisulla, joka otetaan käyttöön noin 4 000 työntekijälle koko hyvinvointialueella.

Soite uudistaa koko hyvinvointialueen työajanseurantaa ja ottaa käyttöön uuden pilvipohjaisen järjestelmän. Kuva: Timo Varila
Keskipohjanmaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite on valinnut uuden työajanseurantajärjestelmän koko alueelle.

Nykyinen järjestelmä on elinkaarensa päässä ja se korvataan uudella ratkaisulla, jota käyttää noin 4 000 työntekijää eri työehtosopimusten piirissä.

Uusi työajanseurantajärjestelmä on valmisohjelmistoon

