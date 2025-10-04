Kokkola-lehti
Unelmahäät-televisiosarjaa kuvattiin Kokkolassa ‒ Pari löysi vihkisormukset puusta, poronsarvesta ja teräksestä
Kultasepänliike Hanna Niemi on Kokkolassa todella usean hääparin käyntikohde. Tällä kertaa ilmassa oli ihan moninkertaista ihanaa, hauskaa ja mukavaa säpinää.
Kokkolalaisen kultasepänliikkeen kauniissa tiloissa on mukavaa hytinää, kun Hanna Maaria Ruotanen ja Olli Lindelä valitsevat sormuksiaan ja ympärillä pyörii kuvaaja. Paitsi, että toisiinsa upporakastunut pari valitsee Lotta Salon avustamana rakkauden sinetiksi vihkisormuksia, meneillään on kuvaukset