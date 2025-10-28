Kokkola-lehti

Vakava sairaus ja suru vaikuttavat koko perheeseen ‒ Kokkolassa julkaistiin opas lapsen tukemiseen vaikeissa tilanteissa

Vakava sairaus muuttaa perheen sisäisiä rooleja ja herättää epävarmuutta kaikissa perheenjäsenissä. Kaikenikäiset lapset tarvitsevat tietoa ja vähintäänkin luvan puhua, sekä turvallisen ympäristön surun käsittelyyn. Tähän tarpeeseen vastaavat kokkolalaiset Heidi Nyman ja Iida Hakola.

Heidi Nyman ja Iida Hakola julkaisivat kauniin vihkosen alakouluikäisen lapsen surun tukemiseen. Kuva: Minna Mustonen

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Kokkolalaisnaiset työskentelevät hoitoalan ammattilaisina Soiten palliatiivisessa keskuksessa.

Palliatiivinen hoito on parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Hoidon tavoitteena on vähentää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua. Palliatiivinen hoito