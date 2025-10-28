Kokkola-lehti
Vakava sairaus ja suru vaikuttavat koko perheeseen ‒ Kokkolassa julkaistiin opas lapsen tukemiseen vaikeissa tilanteissa
Vakava sairaus muuttaa perheen sisäisiä rooleja ja herättää epävarmuutta kaikissa perheenjäsenissä. Kaikenikäiset lapset tarvitsevat tietoa ja vähintäänkin luvan puhua, sekä turvallisen ympäristön surun käsittelyyn. Tähän tarpeeseen vastaavat kokkolalaiset Heidi Nyman ja Iida Hakola.
Kokkolalaisnaiset työskentelevät hoitoalan ammattilaisina Soiten palliatiivisessa keskuksessa.
Palliatiivinen hoito on parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Hoidon tavoitteena on vähentää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua. Palliatiivinen hoito