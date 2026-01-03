Paikallisuutiset

VÄRIPALKKI Jasmi Joensuu otti uransa ensimmäisen maailmancup-voiton

LKS 20260103 Jasmi Joensuu of Finland competes during the women's cross-country skiing 10km classic style competition at the FIS World Cup Ruka Nordic in Kuusamo, Finland, on November 28, 2025. - LKS 20251128 - VESA MOILANEN / LEHTIKUVA - KUVITUSTA STT Jasmi Joensuu on voittanut Tour de Skin 5. kilpailun, perinteisen hiihtotavan sprintin Val di Fiemmessä Kuva: Vesa Moilanen
