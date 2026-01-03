Oikeuden päätös: kiinteistönomistajille rahat takaisin Kokkolassa – Kaupunki peri maksuja perusteetta Kiinteistösijoittajilla on nyt valinnan varaa Kokkolassa: Ainakin neljä kerrostaloa myynnissä TILAA: Uutisia, joita muut eivät kerro » Anna lahjaksi lukemattomia tarinoita. Tilaa 🎁 alk. 2 kk 31,90 € » Paikallisuutiset VÄRIPALKKI Jasmi Joensuu otti uransa ensimmäisen maailmancup-voiton LKS 20260103 Jasmi Joensuu of Finland competes during the women's cross-country skiing 10km classic style competition at the FIS World Cup Ruka Nordic in Kuusamo, Finland, on November 28, 2025. - LKS 20251128 - VESA MOILANEN / LEHTIKUVA - KUVITUSTA STT Jasmi Joensuu on voittanut Tour de Skin 5. kilpailun, perinteisen hiihtotavan sprintin Val di Fiemmessä Kuva: Vesa Moilanen Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa La 3.1.2026 klo 19:06 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Sivu 9 Paikallisuutiset Urheilukilpailut Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikottain Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatBiskopit tiesivät, että edessä on enemmän kuin pintaremontti ja vaivan palkaksi saivat uuden kodin: ”Listoja ei ole eikä tule” Paikallisuutiset 1.1. Humalaiset työllistivät poliisia niin paljon, ettei rakettien ampumiseen juuri ehditty puuttua Paikallisuutiset 1.1. Haapavedellä ammuttiin jo kolmas susi – Nivalan reviiristä saa metsästää vielä yhden suden Paikallisuutiset 2.1. | Päivitetty 13:28 Oikeuden päätös: kiinteistönomistajille rahat takaisin Kokkolassa – Kaupunki peri maksuja perusteetta Paikallisuutiset 2.1. | Päivitetty 2.1. Lääkärissä käyminen on nyt kalliimpaa – Korotetut potilasmaksut astuivat voimaan Paikallisuutiset 1.1. | Päivitetty 1.1. TuoreimmatVÄRIPALKKI Jasmi Joensuu otti uransa ensimmäisen maailmancup-voiton Paikallisuutiset 19:06 Jasmi Joensuu hurjasteli Tour de Skillä sprinttivoittoon Urheilu 18:57 Von der Leyen: Ratkaisun oltava kansainvälisen lain mukainen Ulkomaat 18:22 Yhdysvallat iski Venezuelaan, Trumpin mukaan Venezuelan presidentti Maduro viedään New Yorkiin Ulkomaat 18:09 Kokkolalainen Sonai Health kehittää monipuolista laitetta sydämen tutkimiseen perusterveydenhuollossa Paikallisuutiset 18:00 Kaupallinen yhteistyöSEO ei ole sprintti vaan maraton – 5 vinkkiä pitkäjänteiseen hakukoneoptimointiin Mainos Wuohi DigitalOletko harkinnut kesätyöpaikkaa paikallisessa mediassa? Hae Hilla Groupille! Mainos Hilla Group20 vuotta elämää, kohtaamisia ja kaupunkikulttuuria – Synttäreitään juhliva kauppakeskus Chydenia kukoistaa! Mainos Kauppakeskus ChydeniaParempi hallinta arjessa – tekniikka tukee taustalla Mainos TrolleAlkuvuoden kuumimmat ja viileimmät tapahtumat kutsuvat Euroopan kulttuuripääkaupunkiin! Mainos Oulun Kulttuurisäätiö