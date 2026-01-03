Ulkomaat

Yhdysvallat iski Venezuelaan, Trumpin mukaan Venezuelan presidentti Maduro viedään New Yorkiin

Yhdysvallat syyttää Maduroa muun muassa huumeterrorismista sekä konekiväärien ja muiden tuhovälineiden hallussapidosta Yhdysvaltoja vastaan.

Venezuelan presidentti Nicolás Maduron kannattaja pitelee hänen muotokuvaansa Catiassa, Caracasissa 3. tammikuuta. USA.n Presidentti Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvaltain joukot ovat ottaneet Maduron kiinni. Kuva: PEDRO MATTEY

Lassi Lapintie, Vilma Malmgren, STT Keskipohjanmaa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan Venezuelan presidentti Nicolas Maduro vaimoineen on otettu vangiksi Yhdysvaltojen Venezuelaan tekemässä laajamittaisessa iskussa ja heidät on viety pois maasta. Trump kertoi asiasta Truth Social -alustallaan.

Trumpin mukaan Maduro viedään New Yorkiin. Trump kertoo asiasta Fox News -televisiokanavan haastattelussa. Hänen mukaansa Yhdysvaltain joukot saivat Maduron kiinni linnoituksesta. Trumpin mukaan yhdysvaltalaisia ei kuollut operaatiossa.

Maduroa ja tämän vaimoa vastaan on nostettu syytteet liittovaltion tuomioistuimessa New Yorkin eteläisessä piirissä, kertoo Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondi.

Bondin mukaan Maduroa syytetään huumeterrorismista, kokaiinin maahantuonnista sekä konekiväärien ja muiden tuhovälineiden hallussapidosta Yhdysvaltoja vastaan.

Trump kertoo, että asiasta pidetään tiedotustilaisuus Floridan Mar-a-Lagossa alkuillasta Suomen aikaa.

Maduron ja tämän vaimon olinpaikka ei ole Venezuelan varapresidentti Delcy Rodriguezin tiedossa. Varapresidentti vaatii Yhdysvalloilta todisteita siitä, että presidenttipari on yhä hengissä. Rodriguez kommentoi asiaa venezuelalaiskanavalle televisiossa.

Useiden tiedotusvälineiden paikalla olevat toimittajat ovat kertoneet, että pääkaupungissa Caracasissa kuultiin useita räjähdyksiä ja kaupungin yllä lentävien ilma-alusten ääniä lauantain vastaisena yönä. Uutistoimisto AFP:n paikalla olevan toimittajan mukaan räjähdysten äänet alkoivat paikallista aikaa noin kahdelta aamuyöstä eli kahdeksalta aamulla Suomen aikaa.

Venezuelaan on julistettu poikkeustila Yhdysvaltain sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi. Muiden muassa Kolumbian presidentti Gustavo Petro on julkaissut Venezuelan hallinnon lausunnon, jossa se sanoo tuomitsevansa jyrkästi Yhdysvaltojen erittäin vakavaksi luonnehditun sotilaallisen aggression maata kohtaan.

– Tämän hyökkäyksen tavoitteena on ainoastaan anastaa Venezuelan strategiset resurssit, ennen kaikkea öljy ja mineraalit, syyttää Venezuela.

Maa sanoo puolustautuvansa kaikin laillisin keinoin Yhdysvaltojen "imperialistiselta" aggressiolta. Puolustusministeri Vladimir Padrino Lopez syyttää sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla Yhdysvaltoja siviilialueille iskemisestä ja sanoo Venezuelan nyt järjestävän joukkojaan asemiin niin maalla, vesillä kuin ilmassa.

Venezuela on myös vaatinut YK:n turvallisuusneuvoston hätäistuntoa Yhdysvaltain iskujen takia. Uutistoimisto AFP kertoo ulkoministeri Yvan Gilin kirjoittaneen asiasta viestipalvelu Telegramissa.

CNN:n mukaan osa Venezuelan pääkaupungista oli iskujen jäljiltä vailla sähköä.

Tilanne kaupungissa on osin epäselvä. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu runsaasti videoita, joiden kerrotaan esittävän Caracasin yllä lentäneitä helikoptereita ja niiden tekemiä iskuja.

Useimpien videoiden aitoutta ei ole varmennettu. Yksi CNN:n varmentama video esittää kaupungin yllä kohoavia savupatsaita ja tulipalon hehkua.

Sanomalehti El País kertoo, että paikallisten tietojen mukaan iskuja olisi tehty useisiin eri kohteisiin. Kohteiden joukossa näyttää olleen ainakin Fuerte Tiunan sotilastukikohta.

AFP:n videotoimittajana Caracasissa työskentelevä Isabel Bonnet Belloso kertoo viestipalvelu X:ssä, että kaupungissa on kuultu räjähdysten lisäksi helikoptereiden lentoa ja ampumista.

Myös Belloso kertoo sähkökatkoista kaupungissa. Belloson mukaan iskuja olisi tehty Fuerte Tiunan lisäksi ainakin La Carlotan ilmatukikohtaan.

Uutistoimisto AP.n mukaan räjähdyksiä kuultiin kaupungissa ainakin seitsemän.

Yhdysvaltojen Trump oli aiemmin uhannut, että maa saattaa tehdä iskuja Venezuelaan. Yhdysvallat lisäsi viime vuoden varrella laivastonsa sotilaallista läsnäoloa Karibianmerellä.

Maduro sanoi aiemmin olevansa avoin keskustelemaan Yhdysvaltain kanssa muun muassa huumeiden salakuljetukseen ja öljyyn liittyvistä kysymyksistä.

Maduro esitti kommenttinsa Venezuelan valtiontelevisiolle antamassaan haastattelussa perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Trump sanoi tätä ennen maanantaina, että Yhdysvallat oli tehnyt iskun Venezuelassa satama-alueelle, jossa huumeita oli lastattu veneisiin. Maduro ei vahvistanut tai kiistänyt tätä aiempaa iskua.

Yhdysvaltalaismedioiden tietojen mukaan maan keskustiedustelupalvelu CIA toteutti iskun joulukuussa lennokilla.