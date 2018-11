Lukijan mielipide: Koivuhaan ympärillä tarvitaan postipalvelut



Koivuhaan palvelukeskuksessa on ollut postipalveluja vuosikymmeniä. Aluksi postilla oli omat toimitilansa , sittemmin asiamiesposti -palvelut ensiksi Siwan, ja viimeksi R-Kioskin yhteydessä. R-kioskin lopetettua toimintansa, uskoivat asukkaat, että asiamiesposti voisi jatkaa alueella esim. ainoan päivittäistavarakaupan eli Salen yhteydessä.

Kuukausia on kulunut, eikä asiassa ole edetty. On kerrottu, ettei KPO:lla tunneta ” mielenkiintoa ” asiamiespostitoimintaa kohtaan. Joku voisi kysyä, eikö KPO huomaa, että koivuhakalainen asioidessaan postipalveluissa keskikaupungilla, voi laajentaa asioimistaan siellä myös ruoka- ym. ostoksilla! Näin asiakasvirta Koivuhaan Salessa tulee myös vähenemään.

Lehtien palstoilla Kokkolaa pääpaikkanaan pitävä KPO esittelee hyviä talouslukuja vuosittain. Tämä on sinällään ihan myönteinen asia. Talo on lähes velaton ja investointitahti on vakaa. Kauppa se on joka kannattaa, sanoo yleisesti tunnettu sanontakin.

Voisiko ajatella, että yrityksellä voisi olla myös vastuunottoa ympäröivästä yhteiskunnasta ja kansalaisista etenkin kun yrityksen talous sen kestää? Monet isot ja pienemmät yritykset, esim. Fazer jne. ovat oivallisesti kallistaneet korvaansa sekä kuuntelevat ja havainnoivat ympäröivän yhteisön kehitystä ja osallistavat itsensä todettujen epäkohtien ehkäisyyn muuttamalla toimintatapojaan.

Emme väitä, etteikö KPO:llakin voi olla sisäänrakennettuja konsepteja, joiden tarkoitus on ottaa huomioon esim. ympäristöarvoja jne. Mutta voisiko vakavarainen KPO ottaa K-kaupan tavoin joissakin tilanteissa vastuuta myös asiakkaittensa muista palvelutarpeista, esim. postipalveluista?

Vastaukseksi ei riitä, ettei asiamiespostitoiminta ”ole meidän ydinliiketoimintaa jne.”

Ei se ole K-kaupallakaan, silti ne toimintaa harjoittavat. Kokkolassakin ainakin Ykspihlajassa, Halkiokarilla sekä keskikaupungilla supermarketissa. Onko niin, että K-kauppa kantaa muita laajempaa huolta kansalaisten hyvinvoinnista ja arjen sujumisesta?

Tältä se nyt näyttää !