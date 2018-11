Lukijan mielipide: Kotimaisen ruuan ja työn asemaa vahvistettava



Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuuden ala. Elintarviketeollisuus on raaka-ainevaltainen ala, ja raaka-aineensa teollisuus hankkii pääasiallisesti oman kotimaan maa- ja puutarhataloudelta. Pohjanmaalla on voimakas maatalous ja jalostava elintarviketeollisuus. Lisäksi niiden kerrannaisvaikutukset yltävät kaikkialle, kuljetukseen, kauppaan, energiaan sekä vesi -ja jätehuoltoon.

Maatalouspolitiikan on mahdollistettava alkutuotanto Suomessa ja turvattava Suomen omavaraisuus. Kotimaiseen elintarvikkeeseen ja sen valmistamiseen kohdistuvia verorasituksia on pystyttävä keventämään. Kotimaisen ruuan julkisia hankintoja on myös lisättävä.

Varsinkin Pohjanmaalla ymmärretään, miksi asia on tärkeä. Maatalous ja elintarviketeollisuus työllistävät Etelä-Pohjanmaalla noin 22 000 henkilötyövuotta, ja näiden yhteisvaikutus talouteen on liki 2 miljardia, 25 % Etelä-Pohjanmaan bruttokansantuotteesta. Pohjanmaan maakunnassa ja Keski-Pohjanmaalla maatalouden työllisten määrä on yhteensä noin 17 %, joka vastaa noin 14 000 henkilötyövuotta, joten myöskin näille maakunnille elintarviketeollisuudella on merkittävä vaikutus.

Kaupan asema ketjun loppupäässä ei ole niin riippuvainen kotimaisesta elintarvikeketjusta. Se voi käyttää myös ulkomaista elintarviketuotantoa, ja sen avulla myös kilpailuttaa kotimaista elintarviketuotantoa tehokkaasti. Hyvä asia on, että kotimainen vähittäiskauppa on pitkälle kotimaisten ketjujen hallussa. Ulkomaisten ketjujen halukkuutta tulla Suomen vähittäisketjukaupan markkinoille hillitsevät pitkät välimatkat ja korkeat kuljetuskustannukset. Kuitenkin yksi poikkeus on: Lidl, joka on toiminut pitkään Suomen markkinoilla ja lisännyt kotimaisten elintarvikkeiden osuuksia valikoimissaan.

Ruuan arvostuksen nostoon on Suomessa yhä hyvät mahdollisuudet, laadukas ja puhdas lähiruoka -teemalla. Yhteistyöllä vähittäiskaupan kanssa kotimaisuutta ja lähiruokaa korostaen, voisimme pärjätä tuontia vastaan sekä auttamalla kuluttajaa ostopäätöstilanteessa tekemään valinnan kotimaisen elintarvikkeen puolesta. Hinnoittelunkin on oltava maltillista.

Viennissä on mahdollisuus. Venäjäpakotteet vaikuttavat edelleen vientiimme. Parhaimpana vuonna 2013 Venäjälle vietiin elintarvikkeita 442 miljoonan euron edestä ja vuonna 2016 Venäjälle elintarvikkeiden vienti tyrehtyi 120 miljoonaan euroon. Tämä tilanne heijastui voimakkaasti elintarviketeollisuuteen, joka joutui hakemaan uusia markkinoita, myöskin maatalouden tuontihintoihin oli heijastevaikutuksia. Tilanne näkyi voimakkaasti Pohjanmaalla, jossa maataloudella ja jalostavalla elintarviketeollisuudella on merkittävä rooli. Suomalaisen elintarvikkeen puhtaus on yksi tärkeimmistä valttikorteista, jonka kautta kasvua vientimarkkinoille on saatavissa.