Lars Sund Finlandia-palkintoehdokkaaksi – Pietarsaareen sijoittuva "Missä musiikki alkoi" kilpailee viiden muun romaanin kanssa



Lars Sundin romaani Missä musiikki alkoi on yksi tämän vuoden kirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaista. Teos-kustantamon julkaisema Missä musiikki alkoi on itsenäinen jatko-osa Kolme sisarta ja yksi kertoja -romaanille. Se kertoo säveltäjäksi tähtäävästä Alf Holmista, joka nousee kuuluisuuteen Tom of Finland -oopperan kansainvälisen menestyksen myötä.

Lars Sund syntyi Pietarsaaressa vuonna 1953. Hän opiskeli Åbo Akademissa ja on asunut 1980-luvulta saakka Uppsalassa. Myös toimittajana työskennellyt Sund on ollut täysipäiväinen kirjailija vuodesta 1999.

Sund on koko ajan pitänyt yllä suhteita Pietarsaareen ja vieraili kaupungissa viimeksi syyskuussa. Helmikuussa 2019 hän tulee Runeberg-viikolle tapahtumaan, jossa hän keskustelee miehisyydestä Rafael Donnerin ja Peter Sandströmin kanssa.

Sund pitää itseään kahden maan kansalaisena. Kaikki hänen teoksensa Colorado Avenuesta saakka ovat ilmestyneet sekä suomeksi että ruotsiksi.

Vuonna 1991 ilmestynyt Colorado Avenue voitti Ruotsissa suuren kirjallisuuspalkinnon ja Suomessa mm. Runeberg-palkinnon. Romaani aloitti Siklax-trilogian, jonka kaikki osat – Colorado Avenue, Puodinpitäjän poika ja Erikin kirja – ovat olleet Finlandia-palkintoehdokkaina. Erikin kirjasta Sund palkittiin kirjallisuuden valtionpalkinnolla.

Pro Finlandia -mitalin Lars Sund sai vuonna 2014.

Sundin edellinen romaani, vuonna 2014 ilmestynyt Kolme sisarta ja yksi kertoja oli Pietarsaaren kaupunginkirjaston Suomi 100 -teemavuoden kirja. Teos kuvaa Pietarsaarta sodan jälkeen.

Muut ehdokkaat tämän vuoden kirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajiksi ovat Olli Jalosen Taivaanpallo, Jari Järvelän Kosken kahta puolta, Katja Ketun Rose on poissa, Pauliina Rauhalan Synninkantajat ja J. Pekka Mäkelän Hunan.

Palkinnon saajan valitsee toimittaja ja Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Seppo Puttonen. Voittaja julkistetaan 28. marraskuuta.

Keskipohjanmaan levikkialueelta Finlandia-palkintoehdokkaana on ollut myös kokkolalaissyntyinen Tommi Melender. Hän oli ehdolla vuonna 2009 romaanillaan Ranskalainen ystävä.