Lukijan mielipide: Isäni – Minä olen sinun lapsesi ja olen sinun kauttasi olemassa



Minä olen sinun lapsesi ja olen sinun kauttasi olemassa. Minä tarvitsen sinua erikoisesti silloin, kun olen tehnyt virheen. Opetit valitsemaan oikein, tarvitsen paljon rakkauttasi. Sinun esimerkkisi kautta luonteeni kasvaa, siitäkin huolimatta, etten ole aina enkelisi. Olen todella pahoillani, kun olen tottelematon. Ei sinun tarvitse antaa kaikkea, mitä haluan. Ymmärrän, ettei meillä ole siihen varaa ja vaikka olisikin, tukahduttaisit unelmani. Olet näyttänyt maailman, joka on ihmeellisiä asioita täynnä.

Kiitos, että seisoit vahvana rinnallani, kun tarvitsin tukea, että autoit minua ymmärtämään, miten arvokkaita ja ainutlaatuisia eläimet ovat ja kuinka eläimiä tulee rakastaa. Hymyilit iloisesti tullessani luoksesi. Kävelit polulla rinnallani, painoit kätesi olkaani vasten, etten pelkäisi pimeää. Opetit hiljaisuuden merkityksen iltaisilla retkillämme. Kuinka tärkeä olitkaan minulle. Olit kilpeni lapsuudessani kaikkea pahaa vastaan. Kädet, jotka kannattivat perille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Isoisäni motto oli ” Vaikeudet pitää voittaa”. Ja isoäitini motto: ”Turhista ei saa valittaa.”

6-vuotiaan isovanhemmat: Mulla on vaari, se on mun paras kaveri, sillä on kuiteski mummi, jota se rakastaa eniten.

Ne on samannäkösiä ko niillä on harmaata hiuksissa, silmälasit ja ryppyjä.

Mummi sanoo niitä ryppyjä potkukelkanjäljiksi. Sitten mummilla on korvakorut, reijät on ammuttu. Ne saa hampaat ja ikenet pois suusta. Ja niillä molemmilla on reumatismi ja niitä kolottaa.

Vaari ei koskaan muista nimeäni, se latelee kaikkien nimet ja sitten vasta muistaa. Ne on aika viisaita kuiteski, kun ne lukee pyhiksiä joka päivä ja ne uskoo, että usko ilman tekoja on kuollut.

Ne ei koskaan kiroile, vaikka usen satuttaakin vasaralla peukaloon.

Mummilla on ihmeellisiä puikkoja, joilla voi kutoa sukkia, lapasia ja liinoja.Vaarilla on romulaatikko, siinä on kaikenlaisia muttereita, ruuveja ja prikkoja.

Eikä niillä ole koskaan kiire, kun mennään mökille, eikä ne näytä keskaria, vaikka, joku kiilaakin niitten auton eteen.

Eikä niillä oo niin nälkä, ettei ne ensin ehtis siunata ruokaa. Ja niihin voi aina luottaa.