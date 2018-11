Isonkylän monitoimitalon taide- ja liikuntamessut keräsivät vanhempia ja lapsia lystinpitoon



Fenni Wang lauloi messukaraokessa varman oloisesti, sillä hän on mukana myös lastenkuoro Sävelsäkissä.

Lilja Koppinen ja Helmi Oikarinen ovat bestiksiä, joten Isokylän monitoimitalon Leiskaus-messuilla he kulkivat kohteesta toiseen lähes käsi kädessä. Karaokessakin tytöt lauloivat duettona Ryhmä Haun kappaleen, ja sehän meni loistavasti. Loistavaa on myös Kokkolan lasten ja nuorten kulttuuriviikon nimi, johon liittyivät lauantaina järjestetyt Leiskaus-messut.

Tapahtuma yhdisti hienosti taiteen ja liikunnan. Isokylän monitoimitalolla on tilaa, ja vaikka karaokeen tai liikuntasalin renkaisiin joutui vähän jonottamaankin, ei se tahtia haitannut eikä lasten kiukkua nostattanut.

Lilja Koppinen ja Helmi Oikarinen ovat viisivuotiaita ja harrastavat yhdessä balettia. Lauantain balettiharjoitukset oli peruttu messujen vuoksi, ja sepä ei tyttöjä haitannut. Karaoken lisäksi he ehtivät päivän aikana askarrella, käydä kasvomaalauksessa sekä kokeilla erilaisia soittimia. Enemmänkin he varmaan touhusivat, mutta eivät joutaneet toimittajalle enää enempää kertoa, kun uudet kohteet jo kutsuivat.

Vilma Lillbroända laulaa omalla vuorollaan hienosti Tuiki Tuiki Tähtönen. Musiikki on rakas harrastus ja kuusivuotias tyttö soitaa haitaria. Messuilla oli kuitenkin mukava kokeilla kaikkea muutakin, piirtämistä ja käsitöitä.

Samassa baletissa bestis-tyttöjen kanssa käy myös viisivuotias Fenni Wang, joka lauloi reippaasti konservatorion opiskelijoiden ja opettajan muodostaman bändin tahdittamana. Fennille laulaminen on tuttua, sillä hän on mukana myös Lastenkuoro Sävelsäkissä. Ennen karaokea Fenni kävi myös soittamassa pianoa ja temmeltämässä monitoimitalon liikuntasalissa, jossa oli vallan mahdottomasti erilaisia aktiviteetteja.

Siskokset Camilla Bergroth-Hinkkanen ja Johanna Kojola olivat tyytyväisiä järjestelyihin. Sisarusten tyttäret Vera Kojola, 5v, ja Tindra Hinkkanen, 4v, eivät paljoa toisistaan piitanneet juostessaan liikuntasalissa kohteesta toiseen.

– Olen käynyt aikaisempina vuosina myös Hollihaan liikuntatapahtumassa, mutta tämä on paljon parempi kun mukana on myös kulttuuria, kehuu Johanna Kojola.

– Me olemme täällä tytön kanssa ensimmäistä kertaa, ja messut ovat todella monipuoliset kun mukana on taidetta, musiikkia ja liikuntaa. Tilat ovat myös niin isot, että jonoja ei synny. Tai mistä me tiedämme, kun tulimme vasta puolen päivän jälkeen, olisiko heti messujen alussa ollut enemmän ruuhkaa, pohtii Camilla Bergroth-Hinkkanen.

Muskarissa ahkerasti käyvä kaksivuotias Amelia Spiz kannusti karaokelaulajia ja oli touhukkaasti menossa omalla vuorollaan lavalle. Kun soitto vihdoin alkoi, iskivät yhtä aikaa väsy ja ujous ja Maria-äidin sylissä tuli lähinnä kuunneltua, kuinka hyvin äiti osasi laulujen sanat.

Maria Spiz nauraa palatessaan tyttärensä kanssa korokkeelta. Päiväuniaika on käsillä ja takana touhukas tunti kaikenlaista värkkäämistä. Eipä ihme, että laulu tyrehtyi näin loppuvaiheessa.

Taide- ja liikuntamessut ovat usean eri toimijan voimainponnistus. Toista kertaa pidettyjä messuja olivat tänä vuonna järjestämässä ainakin Mannerheimin lastensuojeluliiton Kokkolan yhdistys, Kokkolan kaupunki, Lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Taito käsityökoulu Keski-Pohjanmaa sekä Keski-Pohjanmaan Konservatorio.