Lukijan mielipide: Uhriutuminen ja tölviminen eivät auta ilmastonmuutoksessa



Maatalousväestön nokkamies, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila näyttää ammentaneen populistien juomakupista eväitä julkiseen esiintymiseensä.

Marttila kytkee haastattelussaan (KP 5.11.) yhteen maatalouden, ilmastonmuutoksen, ilmastoahdistuksen, eurooppalaisten vanhempien elämäntavasta johtuvan lasten aliravitsemuksen ja oikeustapaukset sekä elintapojaan muuttaneiden (suomalaisten?) ruoka- ja matkailuasiat.

Puheenjohtaja nostaa inhokikseen erityisesti ”lihan syönnistä vaahtoavat marssijat”, jotka marssittuaan lentävät lomille ja postailevat somessa kuvia Thaimaan rannoilta.

Mielenkiintoista. Kuinkahan paljon tällaisia tapauksia mahtaa olla? Marttila osaa varmaan vastata, koska hänellä on ollut aikaa seurailla sosiaalista mediaa ja panna merkille esimerkkitapauksia. Puheenjohtaja näyttää ottaneen käyttöön ohjeen, jonka mukaan asia muuttuu todeksi, jos sitä tarpeeksi jankutetaan.

MTK:n näkökulmasta ilmastonmuutoksen torjunnassa ”maa- ja metsätalous on asetettu seipään nenään”. Elinkeinoa kohtaan on Marttilan mukaan hyökätty rajusti. Saattaa olla niinkin.

Jos Suomen ilmastopaneeli (Yle 10.11.) on sitä mieltä, että kaiken muun ohella nautojen ja sikojen määrää on karsittava 2035 mennessä 25 prosenttia, turvemaiden raivauksesta on luovuttava (korvausta vastaan?) ja metsien hakkuita pitäisi säädellä, voihan sen hyökkäykseksikin kokea.

Elinkeinon toimintaympäristö on vuosien saatossa muuttunut, samaten kuluttajien asenteet ja ruokatottumukset. Marttilan mukaan nautakarjan vähentämisessä unohtuu se, että samalla joudutaan luopumaan maitotuotteista. Moni luopuu jo näinä aikoina, viimeisen tilaston (Luke) mukaan maidon kulutus laskee edelleen. Viime vuosina markkinoille ryöpsähtäneet erilaiset kauravalmisteet ovat varmaan omalta osaltaan viemässä markkinaosuutta.

Samaten kuluttajalle on tänään tarjolla niin paljon erilaisia proteiinivalmisteita, että lihan voi unohtaa. Onhan meillä myös tarjolla kalaa ja luomua.

Lihan kulutukseen saattaa vaikuttaa myös eläinten kohtelu. Se mikä ennen oli ok, on nykypäivänä vastenmielistä. Keskustelu porsitushäkeistä ja kytkyessä olevista lehmistä saattaa vierottaa maatalouteen positiivisesti suhtautuvankin kuluttajan. Puhumattakaan videosta, jossa osa kuoriutuvista kananpojista menee lajittelussa elävänä liukuhihnaa pitkin valssiin.

KOKKOLA