Onnettomuus nosti Kokkolan Suntin turvallisuuden jälleen puheenaiheeksi – Aitaaminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto

Suntia ei ole aidattu läheskään joka kohdasta Kokkolan keskustassa. Viime vuosien veteen putoamisista kolme on sattunut Torikadun sillan (kuvassa) ja Pitkänsillankadun seuduilla.

Kokkolaa halkova kaupunginsalmi Sunti ei todistetusti ole aivan Turun Aurajokeen verrattava, mutta veteen putoamisia on sattunut kuitenkin tuon tuosta.

– Mitään tilastoa ei taida olla, mutta varmaan joka vuosi sattuu yksi Suntiin putoaminen, joka tulee poliisin tietoon, sanoo Pohjanmaan poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Kaleva Puumala.

Kokkolassa toimiva rikosylikonstaapeli ei ota kantaa siihen, pitäisikö Sunti aidata kokonaan varsinkin keskustan kohdilta.

– Mutta aina joku tippuu, Puumala toteaa.

Maanantaiaamuna Suntista löydettiin menehtynyt keski-ikäinen kokkolalaismies. Sivullinen teki ilmoituksen vedessä olevasta henkilöstä Pitkänsillankadun läheisyydessä. Poliisi ei epäile tällä hetkellä tapahtumassa rikosta, vaan tapausta selvitetään kuolemansyyntutkintana.

2010-luvulla Keskipohjanmaassa on uutisoitu viidestä tapauksesta, jossa ihminen on pudonnut Suntiin. Näissä tapauksissa henkilöt selvisivät säikähdyksellä. Mainituista tapauksista kolme on sattunut Pitkänsillankadun ja Torikadun läheisyydessä.

Suntin rantojen turvallisuudesta ja niiden mahdollisesta aitaamisesta keskusteltiin edellisen kerran julkisuudessa kaksi vuotta sitten syksyllä. Tuolloin vauva ja vauvanvaunut tipahtivat epähuomiossa Suntiin Englanninpuistossa, Urheilutaloa vastapäätä.

Äiti oli hypännyt tuolloin heti vahingon tapahduttua vaunujen perään ja sai ne ajoissa ohikulkijoiden avustamana ylös.

Silloinen kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Juha Ritamäki totesi, ettei kaikkia turvallisuusaukkoja voida poistaa eikä kaupunkia syyttää kaikista onnettomuuksista.

– Onhan näitä onnettomuuksia aina välillä tapahtunut, vaikka yhtään ei tosiaan tarvitsisi tapahtua. Umpeen asti Suntia ei voida kuitenkaan mistään syystä aidata, toteaa myös Kokkolan kaupungin työpäällikkö Terho Lindberg.

Lindbergin mukaan Tukesin tarkastaja ei pitänyt aitoja tarpeellisena edes uuden Brita Marian puiston kohdalla, missä liikkuu paljon lapsia. Tukesin tarkastaja antoi kommentin kaupungin leikkialueiden tarkastuksen yhteydessä.

Kokkolan kaupungin puistoista ja liikuntapaikoista vastaava Lindberg huomauttaa, että aitakaan ei välttämättä takaa turvallisuutta, jos joku temppuilee sitten aidan päällä tai sen väärällä puolella.

Suntin rantavalli on myös paikoin huonossa kunnossa. Pitkänsillankadulla sijaitsevan Grandin talon kohdalla rannan kivivalli on romahtanut keväällä roudan seurauksena, eikä vallia ole korjattu. Sillä kohtaa on kuitenkin matala, puinen aita.

Valli kuuluu Grandin talon tonttiin, kun taas Sunti on kaupungin, joten korjaaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Lindbergin mukaan ei ole ollut vielä puhetta, että antaako kaupunki vallista korjauskehotuksen vai miten asiassa edetään.