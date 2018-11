Ylivieska nosti tuloveron 22 prosenttiin – Kiinteistöverot pysyvät entisinä



Ylivieskan kaupunginvaltuusto korotti yksimielisesti tuloveroa puolella prosenttiyksiköllä ensi vuodeksi. Uusi veroprosentti on 22. Sen sijaan kiinteistöverot päätettiin pitää ennallaan.

Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto kertoi, että veronkorotusta on valmisteltu rinnan talousarvion kanssa. Puolen prosentin korotus tuo kaupungin kassaan reilun miljoona euroa. Sen lisäksi tarvitaan säästöjä, jotta tavoitteena olevaan nollatulokseen päästään.

Ylivieskan talousarvio on tämän vuoden jälkeen 5,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä johtuu pitkälti Jokirannan koulun alakirjauksista. Sen vaikutus on yli neljä miljoonaa euroa. Alijäämä on lain mukaan katettava seuraavan neljän vuoden aikana eli tämän jälkeen jokaisena vuonna kaupungin on tehtävä yli miljoonan euron ylijäämä.

Kukaan valtuutetuista ei vastustanut veronkorotusta. Muutamissa puheenvuoroissa pohdittiin, riittääkö 0,5 prosentin korotus vai olisiko pitänyt korottaa 0,75 prosentilla.

– Ikinä ennen en ole ollut tilanteessa, että kuntalaiset suorastaan pyytävät korottamaan veroja, jotta koulut saadaan kuntoon, pitkän linjan kunnallispoliitikko Alpo Löytynoja (sd.) totesi.