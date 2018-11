Lukijan mielipide: Keskustaopiskelijoiden vaalilaukka SAK:ta vastaan



Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajisto on arvostellut SAK:ta pariinkin otteeseen syksyn aikana julkilausumissaan. Viimeisin arvosteluista tuli Auli Piipariselta (KP-lehti 9.11.) ”SAK:n esitys nuoren työntekijän painajainen”. Kirjoitus kohdistui SAK:n eduskuntavaalitavoitteiden yhteen kohtaan, jossa haluttaisiin kirjattavaksi lakiin työvoiman vähentämisjärjestys. SAK:n vähentämisjärjestyksessä otettaisiin huomioon ammattitaito, työnantajan palveluksessa menetetty työkyky, huoltovelvollisuuden määrä ja työsuhteen kesto. Kritiikki kohdistui työsuhteen kestoon.

Työlainsäädäntö ei säädetä vähentämisjärjestyksestä, eli se perustuu tällä hetkellä täysin työnantajan mielivaltaan, kunhan huomioidaan syrjintää koskeva lainsäädäntö. Poikkeuksena ovat työehtosopimukset joissa on sovittu vähentämisjärjestyksestä. Yksi tämmöinen työehtosopimus on teollisuusliiton ja teknologiateollisuuden yksistään noin 100 000 työntekijää koskevan työehtosopimuksen vähentämisjärjestys. Tämä on käytännössä identtinen SAK:n esityksen kanssa. En ole koskaan kuullut kenenkään tämän työehtosopimuksen piirissä olevan kritisoineen tätä kohtaa, joka estää työnantajan mielipuolisen saneluvallan ja antaa työntekijöille oikeuden haastaa väärin menettelevä työnantaja tarvittaessa oikeuteen. Työnantajan saneluvalta vähentämisjärjestykseen on monella muulla alalla, joilla tätä ei ole tes:iin kirjattu, ja niitä on paljon. Lakiin kirjattuna sama parannus tulisi kaikille. SAK:ssa on havaittu, että häikäilemättömästi voittojaan maksimoivat työnantajat ovat suojaamattomilla aloilla irtisanoneet korkeampaa palkkaa saavia työntekijöitä ja korvanneet heitä pätkä- ja nollatuntisopimuslaisilla tai vuokratyöntekijöillä. Tätä moraalittomuutta vastaan SAK taistelee.

Syksyn kritiikki pienipalkkaisimpia edustavaa SAK:ta kohtaan kertoo keskustapuolueen nykytilasta. Vääristellään sellaisen alan työmarkkinajärjestön viestiä, jonka työehtosopimusten alle moni nuorikin ensimmäisenä työllistyy. Kritiikkiä korostetaan hokemalla ”SAK on vaalilaukalla”. SAK ei ole puolue, vaan ammattimaisesti toimiva työmarkkinajärjestö, jolla on enemmän näkemystä työelämän asioissa, kuin puolueellisella opiskelijajärjestön puheenjohtajistolla.

SAK:n mielestä ei ole vanhanaikaista ajatella, että myös nuorten pitäisi tulla yhdellä työllä saatavalla palkalla toimeen ja ettei työnantaja voi mielivaltaisesti ”vähentää” esim. raskaana olevia, työtapaturmassa työkykyään menettäneitä, työturvallisuutta vaativia, sairaiden lasten kanssa paljon kotona olevia tai muita ruuhkavuosien nuoria vanhempia.