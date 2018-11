Lukijan lyhyet mielipiteet



Ilmastonmuutos on lähes joka päivä lehdistössä sekä Tv:ssä. Pohditaan hiilijalanjälkeä minkä Suomi jättää tuleville sukupolville. Kukaan ei vain ottanut huomioon, että maailmassa on muitakin maita kuin Suomi.

Näissä maissa kaikki elävät sekä käyttävät samaa ilmaa kuin mekin. Eli me kiinnitämme huomiota metsien hakkuisiin ym. kun taas jossain Intiassa ja Kiinassa kiinnitetään huomio muihin seikkoihin. Huomioikaa, että samaa ilmaa he siellä hengittävät. Uskon kuitenkin, että hiilijalanjälki on eri kuin Suomessa.

On tämä roistomaista politiikkaa. Peritään dieselveroa vaikka hinta on kalliimpi kuin bensan. Berneri heti töihin. Vääryyden korjaamiseksi.

Ei järjen hiventä! Sinulla, jolla on jo palkkaa, hamuat tonneittain lisää.

Hän, jolla on alle 999e/kk, häneltä riistätte viimeisenkin elämisen mahdollisuuden.

Satamissa ei ole yhdistymis- ja sananvapautta jos järjestäytymisaste on 100.

On kuin Pohjois-Koreassa. Eri mieltä olevat istutaan ulos.

Suomen ja Ruotsin valtiojohdot vielä sentään lienevät ajan tasalla kommentoitaessa sotilaspoliittisessa ympäristössämme tapahtuvia aiheita. TV:n ykköskanavalla 12.11 esitetyssä A-studiossa esitetty epävarman tiedon pohjalle perustettu spekulointi. Se on haitallista ja erityisen tyhmää. Toimituksen tulisi huolellisesti harkita, että puhutettavat perustavat turvallisuusasioista lausumansa seikat aiheen faktatietoon eikä omiin spekulointeihinsa.

Kyllä vihastuttaa tämä Valviran viimeinen päätös! Takana ei ole mitään muuta kuin virkaintoisten valtaa käyttävien ihmisten pilkunviilausta. Kotona saa synnyttää Valvirankin mielestä kuka vain, mutta synnytystoimintaa voidaan keskitetysti tehdä vain keskussairaaloissa, niinkö?

Tehkää nyt jotain ennen kuin menee työpaikka kymmeniltä ihanilta, osaavilta hoitajilta. Vai onko taas kysymys VAIN naistyöpaikoista?