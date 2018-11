Kokkolan Tiikerit lähtee kiillottamaan turkkiaan Loimua vastaan



Kokkolan Tiikereillä on turkin kiillotuksen hetki, kun Raision Loimu saapuu lauantaina Hollihakaan lentopallon Mestaruusliigassa. Heti perään sunnuntaina Tiikerit matkaa Varkauteen Savo Volleyn vieraaksi.

– Ei auta enää harmitella Vantaa-peliä, jossa oltiin huonoja. Nyt on tärkeintä reagoida niin, että keskitytään täysin Loimuun ja palataan omalle tasolle, Tiikereiden päävalmentaja Mikko Keskisipilä vaatii suojateiltaan.

Lauantaina vastassa on muun muassa ex-tiikeri, passarina pelaava Kasper Vuorinen. Loimun kirkkain tähti on kuitenkin maajoukkuehakkuri Samuli Kaislasalo. Hän on tehnyt liigassa eniten pisteitä per pelattu erä (5,12).

– Lisäksi ruotsalainen yleispelaaja Victor Lindberg on tarkassa seurannassa.

Loimu ja Tiikerit kohtasivat Raisiossa lokakuussa. Silloin Loimu oli erin 3-0 parempi.

– Se oli meiltä tasollisesti hyvä peli, vaikka hävisimmekin. Loimu on niitä joukkueita, jotka kamppailevat sarjassa samoista sijoista. Voitto on tietenkin tavoitteena, Keskisipilä sanoo.

Savo Volley tulee nopeasti eteen lauantain jälkeen. Latvialaishakkuri Edvarts Buivids näkee tuossakin pelissä voittomahdollisuudet.

– Savo Volley on laadukkaampi joukkue kuin moni muu tässä sarjassa. Olemme kuitenkin haastaneet heitä hyvin. Pisteitä lähdemme hakemaan myös viikonlopun vieraspelistä.

Buivids ei ole täysin tyytyväinen omiin otteisiinsa alkukaudella.

– Aika ylösalas ovat otteet menneet niin kuin joukkueellakin. Pystyn tasaisempaan suorittamiseen, latvialainen ruotii.

Muuten mies on viihtynyt erinomaisesti Kokkolassa.

– Kotiyleisö on riehakas ja olemme todella motivoituneita parantamaan otteita Loimu-peliin. Kaikki ovat myös olleet ystävällisiä ja Kokkolasta on tullut jo kuin toinen koti.

Loimu-pelin yhteydessä muistellaan 40 vuotta sitten tapahtunutta ensimmäistä Tiikereiden liigapeliä kautta aikojen. Tiikerit kohtasi ensimmäisessä kotipelissään vuonna 1978 juuri Raision Loimun.