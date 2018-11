Hermes vahvistuu kahdella lainapelaajalla – Arrak ja Loponen mukana jo keskiviikon IPK-pelissä



Kokkolan Hermes vahvistuu kahdella lainapelaajalla, kun Robert Arrak ja Kalle Loponen liittyvät joukkueeseen.

19-vuotias hyökkääjä Arrak ja 17-vuotias puolustaja Loponen ovat mukana jo keskiviikkona, kun Mestis jatkuu maaottelutauon jälkeen. Illan pelissä Hermes saa vieraakseen Iisalmen Peli-Karhut.

Vaasan Sportin sopimuspelaaja Robert Arrak siirtyy Hermekseen joulutaukoon ulottuvalla lainasopimuksella. Virolaisen Arrakin kasvattajaseura on HC Unistars Tallinn, mutta hän on pelannut pääosan urastaan Suomessa. Viime kaudella Arrak pelasi Helsingin Jokereiden A-nuorten joukkueessa sekä Kiekko-Vantaan Mestismiehistössä. Tällä kaudella hyökkääjä on pukenut neljään liigaotteluun Sportissa.

Oulun Kärppien puolustaja Kalle Loponen on alustavasti Hermeksen mukana kuluvan viikon ajan. Loponen kotiutui juuri 18-vuotiaiden maajoukkueen matkasta ja pelaa ensimmäisen miesten pelin Hermeksen mukana keskiviikkona.

Kalle Loponen on toisen polven jääkiekkoilija, sillä hänen isänsä on menestynyt puolustaja Jouni Loponen. Kalle Loponen on pelannut urallaan läpi kaikki juniorimaajoukkueet U16, U17 ja U18. Viime kaudella Loponen voitti B-nuorten SM-sarjan puolustajien pistepörssin tehoin 13+24. Kuluvan kauden hän on pelannut Kärppien A-nuorissa.