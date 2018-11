Rekossa on tunnelmaa, tarinoita ja tuotteita – Pimeys ja ilman viileys ei suoramyyntikauppaa hidasta



Ihan uskomaton fiilis on Reko suoramyyntipaikalla. Kokkolassa joka toinen tiistai Urheilutalon likeisellä parkkipaikalla parisenkymmentä myyjää saapuu illan suussa paikalle. Autot on laitettu parkkiin ja peräluukut on ostajia varten avattu, onpa osa myyjistä tuotteitansa myyntipöydille asetellut.

Kyseessä on tuottajien suoramyynti suoraan asiakkaille. Tarjolla myytäväksi on perunoita, marjoja, munia, hunajaa, salaattia, porkkanoita, leivonnaisia ja kaikkea mitä ajatella saattaa. Ihan heräteostoksille ei Rekossa pääse, sillä tuotteet on pitänyt varata facebook- sivulla. Maksu paikalla tapahtuu pääsääntöisesti käteisellä. Ja ainahan sitä voi kysyä, että onko mahdollisesti varauksettomalle henkilölle vaikkapa pottuja kaupan.

Myöhäissyksyisen alkuilta pimenee nopeasti, joten suorakauppaa käydään liki säkkipimeässä, pelkästään myyjien otsalamppujen valossa. Tunnelma on kiva, niin parinkymmenen iloisen myyjän kesken, kuin asiakkaitten. Kukaan ei viitsi pingottaa, kun kuitenkin jokainen joutuu nenäänsä tuon tuostakin vaivihkaa takin hihaansa sipaisemaan.

Kälviäläisen Kalevi Rantasen hunajapöydän ympärillä käy kuhina. Kuhinaa ei tähän aikaan vuodesta aiheuta hunajantekijät eli mehiläiset, nyt on kyse pelkästään maisteluista ja hunajan sekä hunajavalmisteiden myynnistä.

– Mieluusti käymme yhtiökumppanini Jarkko Isokunkaan kanssa myymässä hunajaamme näillä suoramyyntitoreilla. Rekot ovat mukavasti levittäytyneet suurelle alueelle, olemme olleet muun muassa Kaustisella, Ylivieskassa ja Kruunupyyssä. Onhan näissä oma hommansa, mutta mukavasti asiakkaat paikalle ovat löytäneet, kertoo mehiläistarhuri.

Hän kertoo myyntipäivinä paikalle tulevansa jo tuntia ennen varsinaista kaupanteon hetkeä. Purkit ja purnukat on pöydälle hyvään järjestykseen järjesteltävä.

Paitsi, että Rekosta löytää tuotteita saa sieltä myös kivoja vinkkejä ruuan laittoa varten.

Seuraavaksi taidan kokeilla Kalevi Rantasen vinkkaamaa sitruunahunajalohta.

– Sivele kala appelsiini- tai sitruunahunajavalmisteella. Laita paistumaan uunin yläosaan, silloin hunaja karamellisoituu kalan pintaan ja tulee ihan loimulohimainen pinta, hän ohjeistaa.

Kalan paisto-ohjeen annon lomassa hunajat tekevät pöydältä kauppansa. Suurin osa paikalle tulleista asiakkaista tietää juuri mitä he haluavat.

Pienen etsinnän jälkeen eräälle asiakkaalle löytyy hunajavalmistetta, jossa makua on antamassa Amaretto.

– Tämä on jumalallisen hyvää kreikkalaisen jugurtin ja granaattiomenan siementen kanssa ja päälle kunnon lusikallinen amarettohunajavalmistetta. Kokeile, huikkaa kokkolalaisnainen ja hän poistuu paikalta kahden hunajapurnukan kanssa.