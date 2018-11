King of the Ring – Maailmankuulu thainyrkkeilijä vieraili Kokkolassa



Maailmankuulu, peräti 14 maailmanmestaruutta voittanut thaimaalainen thainyrkkeilijä Jomhod Kiatadisak vieraili lauantaina Kokkolassa, paikallisen Team Kru Yap Muay Thai -seuran tapahtumassa.

Kiatadisak, joka on saanut lempinimen ”King of the ring”, toimi lauantaisen leirin päävetäjänä. Leiri, joka pidettiin Kru Yap Muay Thai-salilla, oli kaksiosainen, aamu- ja iltapäivä.

-Leiri oli avoin kaikille kiinnostuneille. Osallistujia tuli isolta alueelta, aina Vaasasta ja Oulusta asti. Nuorimmat olivat noin 10-vuotiaita, vanhimmat 50-vuotta vanhempia, kertoo järjestävän seuran Joakim Niemi.

Kiatadisak on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä thainyrkkeilijöistä. 14 MM-kullan lisäksi hän on voittanut useita muita suuria titteleitä.

Vuonna 1970 syntynyt kehien kuningas kertoo, että hän 8-vuoden ikäisenä aloitti thainyrkkeilyn.

-Harjoittelin kahdesti päivässä, aamuisin kolme tuntia ja iltaisin neljä tuntia ja seitsemänä päivänä viikossa, Jomhod Kiatadisak kertoo.

Kotimaassaan Thaimaassa thainyrkkeily on todella suuri laji.

-Yhtä suosittu kuin jääkiekko Suomessa.

Kiatadisak ehti jo lopettaa uransa, mutta kolmen ja puolen vuoden tauon jälkeen hän innostui uudestaan.

-Thainyrkkeily on mukavaa ja haluan vielä kilpailla, hän toteaa.

Tosin hän myöntää, että harjoittelumäärä on hieman laskenut. Nyt hän harjoittelee 2+2 tuntia päivittäin.

Vuodesta 1995 Kiatadisak asui Suomessa yksitoista vuotta, kunnes palasi kotimaahansa.

-Ikävä kotimaahan ja sukulaisten luokse, olivat syy paluuseen, hän toteaa.

Viime viikon vierailu Suomeen kesti muutamia päiviä ja siihen liittyi muun muassa lauantain leiri Kokkolassa.

Jomhod Kiatadisakilla on takana 303 ammattilaisottelua. Niistä hän on voittanut 276 ja tyrmäyksellä peräti 80.

Pertti Nurmi, thainyrkkeilyn suurimman ammattilaisliiton WMC:n virallinen promoottori, vieraili myös Kokkolassa.

-Thainyrkkeily on maassamme hienossa nousussa. Suomessa on tällä hetkellä noin 40 jäsenseuraa, Nurmi kertoo.

-Kansainväliseen lajiliittoon kuuluu 130 maata. Thainyrkkeily kuuluu olympiaperheeseen, mutta ei vielä ole olympialaji, hän toteaa.

Suomeen thainyrkkeily rantautui 80-luvun alkupuolella.

Paikallinen kiinnostus on myös nousussa, eikä innostusta jarruta ainakaan uudet komeat tilat Tehtaankadulla, tarkemmin osoitteessa Tehtaankatu 47, jonne toiminta siirtyi lokakuussa.

-Laji kiinnostaa. Vetoa on. Edelliselle peruskurssille osallistui yli 40 henkilöä. Seuraava peruskurssi järjestetään tammikuussa, joten mukaan vaan, Joakim Niemi toteaa.