Turkistuotantoa vastustava mielenilmaus järjestetään lauantaina Kokkolassa – "Suomi on jäänyt jälkeen kansainvälisessä kehityksessä"



Kymmenkunta eläinoikeusaktivistia kokoontuu Kokkolan ydinkeskustaan lauantaina kello 11 tavoitteenaan kiinnittää ihmisten huomiota turkistuotannon tilanteeseen Suomessa ja etenkin Pohjanmaalla.

Järjestäjien mukaan Suomi on jäänyt jälkeen kansainvälisessä kehityksessä, kun useissa muissa maissa kuten Norjassa ja Belgiassa turkisten tuottamista ollaan kieltämässä lähivuosina. EU-maista Hollanti, Britannia ja Itävalta ovat myös kieltäneet turkistarhauksen. Suurkaupungeista San Francisco ja Los Angeles ovat kieltäneet turkisten myynnin ja monet muotitalot ovat ilmoittaneet lopettavansa aitojen turkisten käytön.

Tapahtuman aikana aktivistit pitelevät kylttejä, jakavat lentolehtisiä turkistuotannosta sekä keskustelevat ohikulkijoiden kanssa.

Tapahtuman järjestää elokuussa perustettu Finland Fur Animal Save. Mielenilmausten lisäksi ryhmä tekee vaikuttamistyötä keskustelemalla suoraan turkista sisältäviä tuotteita myyvien yritysten kanssa. Lauantain mielenilmaus on ryhmän ensimmäinen tapahtuma Kokkolassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Viime syksynä turkistarhauksen vastainen hiljainen mielenosoitus järjestettiin Kokkolassa joulukuun alussa. Mielenosoitukseen osallistui noin 30 henkilöä. Poliisi oli paikalla tarkkailemassa tilannetta, mutta tapahtuma sujui rauhallisesti ilman häiriöitä.

Mielenosoituksen järjesti kokkolalainen eläinoikeusaktivisti Niina Kuorikoski yhteistyössä Oikeutta eläimille -järjestön kanssa. Kuorikoski on järjestelyissä mukana myös tänä vuonna.

– Toivon, että turkistarhauksesta ja sen tarpeellisuudesta heräisi keskustelua. Minusta turkistarhaus on epäeettistä, enkä näe mitään syytä, miksi turkiksia pitäisi käyttää. Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään tarhaajia vastaan, Kuorikoski kommentoi vuosi sitten.

Finland Fur Animal Save on osa Kanadassa vuonna 2010 perustettua The Save Movement -liikettä. Kansainvälisellä verkostolla on yli 500 osastoa eri puolilla maailmaa. Verkoston mielenilmaukset ovat rauhanomaisia ja rakkauspohjaisia. Liikkeen tavoitteena on edistää veganismia ja ruohonjuuritason aktivismia.