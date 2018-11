Karjalankarhukoirat kilpailevat suomenmestaruudesta viikonloppuna



Karjalankarhukoirien SM-tason hirvenhaukkukokeet järjestetään tulevana viikonloppuna Kaustisella Nuolisen leirikeskuksella. Suomenmestarin tittelistä kilpailee 12 karsintojen parasta koiraa, viime vuoden mestari sekä tämän vuoden hallitseva narttu.

– Kilpailun pääpaikka on itse asiassa Kruunupyy, sillä järjestäjänä toimii Vaasan kennelpiiri, jonka alueeseen Kruunupyy kuuluu. Kruunupyyssä ei kuitenkaan ole paikkaa SM-tason kokeille, joten käytännön järjestelyt hoidetaan Kaustisella, ottelutoimikunnan puheenjohtaja Daniel Forsbacka kertoo.

Kokeet järjestetään laajalla alueella, joten paikallisia metsästysseuroja on tiedotettu tilanteesta hyvissä ajoin. Metsästyskoirien liikkumista alueilla tulee välttää, sillä mikäli kilpaileva koira on haukkumassa hirveä ja paikalle tulee toinen koira, on koe hylättävä.

– Metsästysseurat ovat hyväksyneet maastoanomuksemme ja metsästäjät suhtautuvat tähän muutenkin todella hyvin. Siitä täytyy antaa heille iso kiitos!

Lauantain maastot ovat Djuplandsbacka Teerijärvellä, Emmes Alavetelissä, Kulon Kruunupyyssä, Nordanå Purmossa, Kaihila Lohtajalla, Ryysneva Kaustisella, Kalliolampi Lestijärvellä, Ina Evijärvellä, Rahkaneva Halsualla, Sykäräinen Toholammilla, Patana Vetelissä, läntinen Överpurmo Purmossa, Alahärmä Kauhavalla ja Sääksjärvi Vimpelissä.

Sunnuntain maastot ovat Finnsjö Teerijärvellä, Saarukka Alavetelissä, Småsjön Kruunupyyssä, Fagerbacka Purmossa, Peuraräme Lohtajalla, Vintturi Kaustisella, Vehkalampi Lestijärvellä, Sexsjö Purmossa, Kurkisuo Halsualla, Anunki Vetelissä, Forsby Uudessakaarlepyyssä, itäinen Överpurmo Purmossa, Patana Vetelissä ja Skrattlas Ähtävällä.