Pimeällä jalankulkijaa on mahdoton havaita liikenteessä, vaikka ympärillä on kaupungin valot – Katso videolta näkymä seiskabussista



Heijastinta kannattaa käyttää myös kaupungissa, sanoo Dahl-linjaliikenteen bussinkuljettaja Jan-Erik Niemi.

– Moni ajattelee, että heijastin on tarpeen vain taajaman ulkopuolella paikoissa, joissa ei ole esimerkiksi katuvaloja. Kun on pimeää, eikä luntakaan vielä ole, on jalankulkija tai pyöräilijä liki mahdoton havaita liikenteessä, vaikka ympärillä on kaupungin valot, toteaa Niemi.

Tiistai-iltana bussin kyydissä on helppo havaita, että kuski puhuu asiaa.

­– Toki liikkujan havaitsee tiellä, jonka katuvalot valaisevat, mutta se mistä kävelijä tulee esimerkiksi suojatielle voi olla sanalla sanoen hämärän peitossa siihen asti, että hän on jo suojatiellä. Myös tien piennarta liikkuvat on vaikea havaita katuvaloista huolimatta.

Autoilijan homma vaikeutuu entisestään, jos pyöräilijä tai kävelijä käyttää kokomustaa vaatetusta ja sää on sateinen.

– Tähän näkyvyysongelmaan on helppo ratkaisu: heijastin! Se tekee liikenteessä pimeällä liikkuvan näkyväksi, Niemi muistuttaa.

Niemi kiittelee muutamassa Kokkolan keskustan alueen suojatien yhteydessä olevia sinisiä vilkkuvia huomiovaloja, jotka lisäävät jalankulkijoiden huomioimista liikenteessä.

– Suojatien huomiovalot ovat todella hyvä juttu, niitä voisi olla jokaisen suojatien kohdalla. Ongelmana kaupunkialueella muutamien suojateiden osalta on se, että ne suojatie-maalausmerkinnät ovat kuluneet lähes kokonaan pois.

Liikenneturvan tilastojen mukaan kaikista jalankulkijoiden kuolemantapauksista yli neljännes tapahtui pimeällä tai hämärässä.

Vuoden pimeimmän vuosikolmanneksen aikana loka-tammikuussa sattui lähes puolet jalankulkijoiden kaikista henkilövahingoista.

Erityisesti suojateillä tapahtuneet henkilövahingot keskittyivät näille kuukausille – yli puolet jalankulkijoiden vammautumisista suojateillä sattui tänä aikana.

Onnettomuustietoinstituutti tutki 24 pimeällä tai hämärällä tapahtunutta kuolemantapausta ja heijastinta käyttämällä joka viides heistä olisi voinut pelastua kuolemalta.

Liikenneturvan tutkimuksen mukaan noin 47% eli joka toinen suomalaisista käytti heijastinta pimeän aikaan vuonna 2017.