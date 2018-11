Lukijan lyhyet mielipiteet



Minulle luonto ja erityisesti vuoret ovat aina tehneet suuren vaikutuksen ja kertovat minulle Jumalan ja Jeesuksen olemassaolosta. Erityisesti patikointireissuillani olen saanut kokea aivan erityistä Jumalan johdatusta ja rukousvastauksia. Hän on ollut apuni hädänkin hetkellä. Monet ovat kertoneet yliluonnollisista asioista esim. Muutama viikko sitten Taiwanissa tapaamani henkilö kertoi miten sai vuorilla todellisen avun Jumalalta. Maissa, joissa kristinusko on saanut todella suurta vastustusta, ihmisten uskoa ei ole kyetty tukahduttamaan.

Brittien EU-ero viitoittaa samanlaista itsellisyyden rajojen järkevyyttä, jota ilmensi skandinaavisen Ruotsin väestöllinen tahto suojella ja päättää itsenäisesti asioista oman kansantaloutensa raha- ja finanssipolitiikan yhteyksissä. Silti on huomattava, että brittinationalismi ei luonnollisestikaan ole suora esikuva Euroopalle, jonka tulevaisuutta nationalismiin aika viitoittamassa. Eurooppa tarvitsee silti hajanaiseksi asettuvan yhtenäisyytensä.

Keskipohjanmaassa (KP 13.11.) oli uutinen että Kokkolan kaupunki koittaa kuroa lähes 4 miljoonan alijäämäisyyttä hankintojen ja rekrytointien tarkastelulla kuntoon loppuvuonna.

Nyt kysynkin, mistä kaupunki pieraisi potkupalloon satoja tuhansia keskuskenttään kun KPV nousee ensi kaudella liigaan. Kokkolan kaupungin varojen ollessa tämä mikä se on, ei pitäisi potkupallolla tehdä lisää velkaa kaupungille tai että se on jostain tärkeistä korjaushankkeista pois. Kokkola on edelleen ilman uutta paloasemaa esimerkiksi kun rahaa ei ole.

KPV:nkin kannattaisi tällaisia liiga hankkeita miettiä onko kaupungilla varaa ja rahkeita sellaiseen tarjota kenttää ennen kuin lähdetään mopolla kuuhun. Tuskin näitä ulkopuolisilla sponsorointirahoilla saateta kuntoon kuitenkaan.