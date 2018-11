Lukijan mielipide: Nuorten vai ikääntyvien asialla?



SAK:n esittämä tavoite irtisanomisjärjestyksen saamisesta lakiin on aiheuttanut kohinaa. Keskustaopiskelijoilla oli huoli nuorten aseman heikentymisestä työmarkkinoilla. Totta on, että keskustaopiskelijat esittivät vastalauseensa nuorten irtisanomisten heikennysesitykselle keväällä, mutta ovat muuten olleet innokkaasti tukemassa Sipilän hallituksen kokoomuslaista politiikkaa. Siinä ovat muutkin kun nuoret jääneet jalkoihin. Tietenkin keskustan orgaanit on ohjeistettu osana vaalityötä käymään mm. SAK:n kimppuun keinolla millä hyvänsä, vaikka se epätoivoiselta näyttääkin.

SAK esityksen taustalla on huoli ikääntyvien (50+) työntekijöiden heikentyneestä asemasta. Nousukauden oloissa kun työtä on tarjolla, hallituksesta riippumatta, myös ikääntyvien osaamista ja kokemusta tarvitaan enemmän, mutta tilanne muuttuu kun laskukausi alkaa. Yt-neuvotteluissa - joita muutamia olen itsekin olen ollut järjestämässä - varma keskustelunaihe on, ketkä pääsevät eläkkeelle ja kuka ”putkeen”. Silloin ei katsota työuran pituutta ( muutoin kuin työttömyysturvan valossa), ei osaamista, ei työkuntoa. Vain ikää. Tässä pelissä ovat mukana myös paikalliset luottamusmiehet. Siksi ay-liike voi katsoa myös peiliin sen suhteen, miten irtisanomismenettelyt yrityksissä ovat kehittyneet. En itsekään pidä SAK:n avausta – toki se vasta on ideatasolla - täysin loppuun asti harkittuna.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Pelkästään YT lakia tai muuta lainsäädäntöä muuttamalla ei pysyvää muutosta saada enempää nuorten kuin ikääntyvienkään asemaan. Nuorten asemaa ei varmasti ole parantanut koulutuksen leikkaukset ja varsinkin ammatillinen koulutus näyttää olevan tuottamassa työvoimaa, jonka ammattitaidosta ei ole varmuutta. Siinä todellinen kohde myös keskustaopiskelijoille. Ikääntyvien osalta taas tällä hallituskaudella on heikennetty/lopetettu ammatillisen kuntoutuksen ohjelmia ja työkykyyn vaikuttamista. Vaatimukset työttömyysturvan uusista heikennyksistä ikääntyvillä on toistaiseksi saatu torjuttua, mutta onhan sekin vuosien mittaan huonontunut.

Ratkaisu nuorten aseman parantamiseen on koulutuksen ja erityisesti ammatillisen koulutuksen resurssien selvä parantaminen. Itseopiskelun sijaan perustana täytyy olla ohjattu kouluttautuminen, huomioiden alueen yritysten työvoimatarpeet.

Työttömyysturvaan taas voitaisiin palauttaa korotettu ansiosidonnainen päiväraha, jonka perusteena olisi työuran pituus. Työnantajilta perittäisiin kustannuksia samaan tapaan kuin nyt peritään ns. lisäpäivistä. SAK:n tavoite on hyvä, mutta keinoja kannattaa vielä miettiä.