Kummitukset valtaavat museon Kokkolassa – Teatteriryhmäläiset haamuilevat kummituskierroksella



On synkkä ja sumuinen marraskuun ilta. Kello on ennättänyt viiden hujakoille ja ulkona on oikein epämukavat olosuhteet, jo luonto on järjestänyt upeat olosuhteet kummitustarinoille. Kokkolan kaupunkikeskustassa sijaitsevassa Roosintalossa palaa kutsuvasti valo. Sisällä on täysi kuhina päällä.

K.H Renlundin museolla on parasta aikaa illan esitykseen "kummituskierrokseen" valmistautumassa kymmenkunta teatteriryhmän haamua sekä amanuenssi Toope Tylsiö, joka myös museolehtori Lauri Skantsina tunnetaan. Näyttelijöille varatussa takahuoneessa (luetaan vessassa) purkkeja ja purnukoita availee toinen teatterikerhon ohjaajista Esko Tynkkynen. Hänellä ei ole illan esityksessä oikeaa roolia ollenkaan ja samalla hänellä on se suurin rooli. Hän pitää huolen siitä, että kaikki sujuu hyvin, ajallaan ja kutakuinkin lasten tekemän käsikirjoituksen mukaisesti.

Lasten teatteriryhmää on ohjattu ja pidetty tänä syksynä kaupunginteatterin ja museon yhteistyönä. Kymmenkunta alueen lasta ja nuorta on saanut tutustua teatterin tekemisen alkeisiin Esko Tynkkysen ja Lauri Skantsin ohjauksessa. Molemmat ohjaajat kertovat pitävänsä tärkeänä sitä, että kerholaiset itse ovat saaneet toteuttaa ja ideoida yleisölle esitettävän tarinan.

– Esiintyminen ja oppiminen esiintymään on hyvin tärkeitä taitoja. Myös se on tärkeää, että opitaan hyväksymään ja hallitsemaan sitä pientä jännitystä, minkä yleisön mukana tulo tuo, summaa teatterikuraattori Tynkkynen.

Kaksitoistavuotiaat teatterikerholaiset Anette Ahlstrand ja Elsa Koivisto maskeeraavat itseään illan esitystä varten.

– Tässä vaiheessa jännittää, että miten se esitys menee, mutta ei se sitten enää jännitä kun se alkaa, kertoo Ahlstrand.

Tismalleen samoilla linjoilla on Elsa Koivisto, hän myös lupaa, että illan alkavassa esityksessä he ovat kilttejä haamuja.

Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina K.H.Renlundin museolla teatteriryhmäläiset ovat esittäneet ja seikkailuttaneet lapsiperheitä kummituskierroksen merkeissä. Sekä tiistain, että keskiviikon esitykset ovat olleet loppuunmyytyjä. Kuhunkin esitykseen mahtuu mukaan reilu parikymmentä lapsiperhettä.