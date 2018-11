Kokkolan joulunaika on tapahtumia pullollaan – Kaupunkikeskustan valohimmelit lisäävät tunnelmaa



Kokkolan kaupunkikeskustassa on panostettu joulunajan tunnelmaan. Isokatu ja osa Tehtaankatua sekä Chydeniuksenpuisto on saanut upean valohimmelitaivaan. Valohimmelit ovat osa tulevina vuosina toteutettavaa Kokkolan kaupungin laajempaa valaistussuunnitelmaa. Suunnitelman ensimmäisenä osana valmistuvat himmelit on valmisteltu laajassa yhteistyössä, jossa mukana ovat olleet Kosek, City Kokkola, Taito Keski-Pohjanmaa, Kokkolan Energia sekä Kokkolan kaupungilta museotoimi, työllisyysyksikkö ja kaupunkiympäristön toimiala. Kaikkiaan sata valohimmeliä ilahduttavat kokkolalaisia kaupunkikeskustassa 10. marraskuuta alkaen.

Pikku hiljaa lähestyvä joulunaika saa paitsi keskustan koristautumaan, myös vilkastuttamaan tapahtumatarjontaa.

KOSEK kokoaa tänäkin jouluna Visit Kokkola sivustolle ”Hyvää Joulua Kokkolassa” – tapahtumalistauksen joulunaikaisista joulumarkkinoista, messuista ja tapahtumista.

– Kokkolan alueella riittää tapahtumia ja joulumyyjäisiä jokaiseen makuun, ja kokoamme ne mahdollisimman helposti löydettäväksi verkkosivuille. Tuotamme myös kaksi lehti-ilmoitusta, joissa tuomme esiin ensisijaisesti joulumarkkinat, jotta kaikki halukkaat löytävät tapahtumiin. Tapahtumalistaukseen sisällytämme kaikki tapahtumat aina Kokkolan joulunavauksesta uudenvuoden aattoon saakka, kerrotaan Kosekilta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Markkinointipäällikkö Päivi Korpisalon mukaan Kosek on itse kerännyt tietoa tapahtumista ja pyytäneet tapahtumien järjestäjiä ilmoittautumaan, jotta kaikki verkkosivut saadaan päivittymään asianmukaisesti.

– Kannustammekin nyt keskustan alueen ravintola-, kahvila- ja muita yrittäjiä hyödyntämään joulunajan tapahtumissa ja tempauksissa kauniit ja jouluista tunnelmaa luovat valohimmelit. Yrittäjät voisivat ideoida esimerkiksi glögi-illan valohimmelien loisteessa. Tällaisille tapahtumille tarjoamme mahdollisuutta päästä maksutta mukaan Hyvää Joulua Kokkolassa – ilmoitteluun ja verkkosivuille, houkuttelee Korpisalo.