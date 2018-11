Jaakko Pöykkö Kokkolan suurteollisuusalueella toimivan KIP Infran toimitusjohtajaksi



Tuotantotalouden insinööri Jaakko Pöykkö Rovaniemeltä on valittu KIP Infra Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Pöykkö työskenteli viimeksi Invest in Laplandin palveluksessa, missä hän hoiti investointiasiantuntijana investointimarkkinoinnin ja aluemarkkinoinnin tehtäviä. Kiinteistöhallinnon ja kiinteistökehittämisen parissa hän on työskennellyt yhteensä yli 15 vuotta työnantajinaan myös Cornerstone Real Estate Advisers Europe LLP sekä Sponda Kiinteistörahastot.

Jaakko Pöykkö aloittaa uudessa tehtävässään 1. joulukuuta.

Kokkolan suurteollisuusalueella toimiva KIP Infra kehittää ja vuokraa tiloja sekä hallinnoi yhtiön maaomaisuutta ja infraomistuksia.