Pietarsaari joutuu nyt valitsemaan: ruotsia vai englantia ekaluokkalaisille?



Ruotsin kieltä alettiin opettaa kerhomuodossa Itälän koulussa jo viime talvena opettaja Tiina Sundkvistin johdolla. Nyt ruotsi on valinnaisena kielenä jo ensimmäiseltä luokalta alkaen, ja enemmistö oppilaista on valinnut sen.

Valtioneuvoston päätös varhentaa peruskoululaisten kieltenopetusta aiheuttaa Pietarsaaressa kiperän valinnan. Kevääseen mennessä on päätettävä, aloittavatko suomenkieliset ekaluokkalaiset ruotsin vai englannin kevätlukukaudella 2020.

Pietarsaaren suomenkieliset koululaiset aloittavat A1-kielenä englannin tätä nykyä kolmannelta luokalta. Ruotsia eli A2-kieltä aletaan lukea vasta neljännellä luokalla.

Kielten järjestyksestä on taitettu peistä aika ajoin, mutta tähän mennessä on pitäydytty englannissa ykköskielenä. Kaksikielisessä kaupungissa ruotsilla on kuitenkin myös vahva kannatus.

Valtio rahoittaa jatkossa ensimmäisen kielen opinnot heti koulun alusta, joten valinta on kunnissa tehtävä tuota pikaa.

Pietarsaaren sivistyslautakunnan jaostot ovat saaneet ratkaisun pöydälleen, ja valmista pitäisi tulla ensi maaliskuuhun mennessä.

– Tulevien oppilaiden vanhemmille tullaan järjestämään kysely aiheesta, suomenkielinen koulutoimenjohtaja Juha Paasimäki kertoo.

Suomenkielisten peruskoulujen 1.–3. luokkien oppilaille on tästä syksystä alkaen järjestetty valinnaista ruotsinkieltä tunti viikossa. Hankkeeseen on saatu valtiolta erillisavustus.

– Ruotsi on ollut suosittua. Tällä hetkellä Itälän ja Länsinummen alaluokilla on yhteensä seitsemän vapaaehtoisen ruotsin ryhmää, Paasimäki sanoo.

Pietarsaaren ruotsinkielisissä kouluissa suomea on luettu A1-kielenä ensimmäisiltä luokilta alkaen jo pitkään. Uudistus merkitsee tässä tapauksessa sitä, että suomen viikkotuntimäärät tuplaantuvat.