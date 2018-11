Vanhemmuuden tukea halutaan vahvistaa Ylivieskassa: lasten ja nuorten perheille avataan kysely ensi viikolla



Ylivieskassa toteutetaan vanhemmuuden tuen kysely lasten ja nuorten perheille ensi viikolla. LAPE -hankkeessa mukana olevat Ylivieskan kaupungin, peruspalvelukuntayhtymä Kallion, seurakunnan ja järjestöjen toimijat tarvitsevat kehittämistyöhönsä ylivieskalaisten perheiden kokemuksia vanhemmuudesta ja sen tukemisesta. Toimiva arki lapsille ja lapsiperheille Pohjois-Pohjanmaalla –muutoshankkeessa uudistetaan lasten ja perheiden palveluita osana valtakunnallista hallituksen kärkihanketta.

Sähköinen kysely lasten ja nuorten perheille toteutetaan ajalla 19.-26.11. Kysely julkaistaan Wilmassa ja Ylivieskan kaupungin varhaiskasvatuksen verkkosivuilla.

– Toivomme mahdollisimman monen perheen kertovan mielipiteensä siitä, mitä he pitävät tärkeänä vanhemmuuden tukemisessa, toteavat varhaiskasvatusjohtaja Marja Ranta-Nilkku ja sivistysjohtaja Kai Perttu.

Muutosohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä tarjota sopivaa tukea oikeaan aikaan. Vanhemmuuden ja parisuhteen toimivuus on keskeinen osa perheiden hyvinvointia. Suomessa on perinteisesti ollut vallalla vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Kun vanhempi kokee jäävänsä yksin, ilman tukea arjen hallintaan, näkyvät vaikutukset nopeasti paitsi vanhemman hyvinvoinnissa myös suhteessa lapsiin.

– Haluamme madaltaa perheiden kynnystä tuen vastaanottamiseen ja myös tähän toivomme ideoita, toteaa Marja Ranta-Nilkku.

LAPE –hanke päättyy vuoden loppuun mennessä. Sen yksi keskeinen päämäärä on ollut vakiinnuttaa hajallaan toimivien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ja toimintojen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyö. Kyselyn tuloksia käytetään Ylivieskan LAPE –ryhmän koordinoimassa kehittämistyössä myös hankeajan jälkeen.