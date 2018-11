Hyvinvointialan yrittäjyys on hyvässä nosteessa Kokkolassa



Pitkänsillankadulla on aloittanut kaksi jalkahoitoalan uutta yrittäjää toimintansa. Jalkahoitola Mia Jänkä ja Jalkahoiva Marjo Lampela toimivat samoissa tiloissa Kauneushoitola Annukka Saaren kanssa. Lisäksi Perhesalonki Milana avaa ovensa Pitkänsillankadulle entisen Palatuvan tiloissa torstaina.

Perhesalonki Milana on toiminut Pietarsaaressa kolmisen vuotta ja nyt yritys laajenee Kokkolaan.

– Meillä on ollut hyvä buumi Pietarsaaressa ja päätimme tulla nyt myös Kokkolaan. Uskomme vakaasti, että koko perheen huomioonottaville palveluille on kysyntää, yrittäjä Anastasia Häggblom kertoo.

Milanassa saa monenmoista hyvinvointipalvelua. Löytyy muun muassa kasvohoitoa, kynsihoitoa, jalkahoitoa, suihkurusketusta, parturipalveluja, botox-hoitoja. Osa toimijoista työskentelee itsenäisinä yrittäjinä.

– Juuri koko perhe on meidän keskiössä. Lapsille on oma nurkkauksensa, jossa voi parturoida ja samalla vanhemmat voivat käyttää meidän muita palveluja.

Jalkahoitajat Mia Jänkä ja Marjo Lampela ovat tuoreita yrittäjiä. Jänkä toimii edelleen osa-aikaisena lähihoitajana, Lampela sen sijaan on kokopäiväinen yrittäjä puolen vuoden starttirahan turvin.

– Tutustuimme jalkojenhoidon ammattitutkintoa suorittaessamme. Yhteistyö on sujunut erinomaisesti, vaikka erillisiä yrittäjiä ollaankin, naiset vakuuttavat.

Heillä on molemmille yrittäjyys on lähipiirissä tuttua. Lampelan mies on yrittäjä ja Jängän veli ja äiti ovat yrittäjiä.

– Yrittäjyydessä on oma vapautensa, mutta tietysti myös vastuunsa. Voimme kahdestaan tehdä joustavasti suunnitelmia ja samalla voimme vaihtaa ajatuksia ammatillisesti eri hoidoista, vähän kuin työparina, he kertovat.

Kaksikko tekee paljon myös laitos- ja kotikäyntejä maakunnassa Nivalaa ja Ylivieskaa myöden.

– Hyvin on riittänyt asiakaskuntaa. Vanhuksilla tyypillistä kynsien paksuuntuminen iän myötä. Myös lapsia on asiakkaina asentovirheistä, muun muassa jalan vaivaisenluu saattaa vaivata varhaisessakin iässä.

Lampela tekee myös sokerointeja ja tulossa on tarjontaan myös jalkojen hemmotteluhoitoja.

Milanassa työskentelevä sairaanhoitaja sekä koulutettu pistoshoitaja Jaana Kotanen kertoo asiakkaiden lisääntyvän pikku hiljaa myös Kokkolassa. Hän on työskennellyt alalla parisen vuotta.

– Täyteainehoidoissa tasoitetaan uurteita ja täyteläistetään huulia. Kyllä ihmiset koko ajan enemmän kiinnittävät huomiota omaan kauneudenhoitoon.

Ennakkoluuloja toki suhtautumisessa pistoshoitoihin on, mutta Kotanen rohkaisee ottamaan yhteyttä, jos hoidot kiinnostavat.

– Suosittelen kyllä puuduteaineen käyttöä hoitojen yhteydessä.

Toistaiseksi miesasiakkaita ei ole pistoshoitoja tullut Kokkolassa ottamaan.

– Uskon kyllä, että miehetkin vielä löytävät täyteainehoitoihin. Naisasiakkaita on monenikäistä aina 20 vuodeta ylöspäin, Kotanen kertoo.