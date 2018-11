"Täällä ei kysellä mitä viivan alle on jäänyt" – Kokkolan Koivuhaassa hyvä ei maksa mitään



– On olemassa ihmisiä, joilla ainoa omaisuus on päällä oleva vaatekerta. Heitä varten me olemme täällä, kertoo Irja Manninen.

Kokkolan Koivuhaka on vireä ja vetreä asuinalue Mesilän, Öjan ja Ykspihlajan välimaastossa. Alue on kuuluisa upeista ulkoilualueistaan sekä siitä, että harva asuinalue pääsee kehaisemaan sillä, että alueelta löytyy golfkenttä, pari ratsastustallia ja ravirata puhumattakaan kirjastosta sekä liki täydellisistä terveyspalveluista.

Koivuhakalaiset ovat oman sorttinen yhteisönsä. Alueella on totuttu pitämään omien puolta. Koivuhaan sydämessä sijaitsee Palkkari eli Kongi eli Palvelukeskus, josta löytyy muun muassa kuntosali, kirjasto, apteekki sekä ruokakauppa. Palvelukeskuksen yhdellä syrjällä on harmaa ovi, jossa sanotaan Tervetuloa Hyvän mielen torille.

Hyvän mielen torin oven takaa aukeaa tilat, joita äkki vilkaisulla saattaisi pitää hyvin hoidettuna kirpputorina. Ihan perinteisestä kirpputorista ei kuitenkaan ole kyse, sillä täällä mikään ei maksa mitään. Esineet, tavarat ja tuotteet on tarkoitettu ja esille asetettu vähävaraisille ja varattomille ilmaiseksi annettavaksi.

Tiskin takana puuhailee iloinen ja nauravainen Irja Manninen. Hänen ajatuksestaan koko Hyvän mielen tori sai alkunsa jo vuosia sitten. Aluksi hyväntekijä puuhaili kotoaan käsin ja autotallin uumenissa, sittemmin Taloyhtiön lahjoittamista tiloista. Koivuhaka-seuran vapaaehtoisin voimin yllä pidettävä tori on paikkansa Palkkarilla vakiinnuttanut.

– Tarve avulle on todella suuri. On olemassa ihmisiä, joilla ainoa omaisuus on päällä oleva vaatekerta. Heitä varten me olemme täällä, kertoo Manninen.

Hyvän mielen tori on avoinna kolme kertaa viikossa tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Silloin apua tarvitsevat voivat paikalle tulla ja ottaa mukaansa mitä tuntevat tarvitsevansa. Tiskillä on jaossa myös kaupoista yli jäänyttä ruokaa.

– Suurin tarve asiakkaillamme on yleensäkin kaikenlaisille kodintarvikkeille. Kattilat, petivaatteet sekä ihan vaatteet tekevät nopeasti kauppansa. Mehän emme täällä koskaan kysy keneltäkään, että mitä viivan alle kenelläkin on jäänyt. Se joka tuntee tarvetta hakea itselleen apua on tervetullut, sanoo hyväntekijä.

Joulun lähestyminen innostaa hyväntekeväisyyteen kerääjiä ja kasvattaa myös lahjoituksille tarvetta.

– Olisi erittäin mahtavaa kun vaikka sellaisia joulupaketteja annettavaksi lahjoitettaisiin, missä olisi korttiin kirjoitettu, että osataan jakaa perille tytölle tai pojalle, miehelle tai naiselle. Joulun aikaan myös erilaisille kuivaelintarvikkeille on runsaasti kysyntää, vinkkaa Manninen.

Hyvän mielen tori ottaa mieluusti vastaan lahjoituksina ja eteenpäin annettavaksi niin vaate- tavara- kuin ruokatarvikkeitakin. Myös huonekaluille on kysyntää, etenkin pienissä erissä.

– Jos hyviä huonekaluja tulee eteenpäin annettavaksi, ne tuppaavat menemään heti. Ja mikäs siinä, jos tarve on suuri, niin apua pitää löytyä. Asiakkaina meillä käy niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttajiakin. Kaikki ovat tänne tervetulleita. Osa väestä käy ensin apua saamassa ja kun saadaan elämä reilaan, niin siirrytäänkin apua muille antamaan.

Irja Mannisen mukaan vapaaehtoisia kaivataan toimintaan mukaan.

– Vapaaehtoisena toimiminen on hyvä keino tutustua alueen uusiin ihmisiin ja saada uusia ystäviä. Kun on sitä yhteisöllisyyttä enempi, niin välitetään toisistakin enempi.