Kokkolan Koivuhaassa pännii postittomuus – Ilman postipalveluja pulassa ovat iäkkäät sekä liikuntarajoitteiset



Kokkolan Koivuhaassa on menoa ja meininkiä. Koivuhaka-seura sekä Koivutuvan väki on mielettömän idearikasta sakkia keksimään ja kehittelemään aina jotakin uutta mukavaa koivuhakalaisille. Koivuhaan keskeltä Palveluksekuksesta loppui R-kioski ja tilat jäivät tyhjän pantiksi. Sinne perustettiin joulunalusaikana toimiva Joulukahvila.

Ihanan hämyisessä kahvilassa on tunnelma kohdillaan. Eivätkä tuotteiden hinnat paljoa pörssiä kevennä.

– Pystymme pitämään hinnat matalalla, koska meillä ei mene tilasta vuokraa ja henkilökunta on suurelta osin vapaaehtoistyöntekijöitä. Leivonnaiset valmistamme Koivutuvan keittiöllä, kertoo Virpi Mild.

Joulukahvilassa glögimukillisen hörppää viidelläkymmenellä sentillä ja nisukahvit reilulla eurolla. Kahvila on tiloissa avoinna aina joulukuun puoli väliin saakka.

Koivuhaan Palkkarilla eli palvelukeskuksessa, entisissä R-kioskin tiloissa toimiva Joulukahvila on koonnut pöydän ympärille kahvittelijoita. Kaikki ovat paikallisia asukkaita, osa on alueella asunut ja elänyt jo vuosikymmenten ajan. Kun heiltä kysyy, että mikä on tänään eniten puhetta kahvikupin äärellä herättänyt, tulee vastaus kuin tykin suusta.

– No helevetti vieköön, se on tämä postittomuus. Se on ihan tolkutonta, että vanhempi väki ja liikuntarajoitteiset ihmiset laitetaan hyppäämään Postin perässä pitkin kyliä. Ei tule mitään. Me vaadimme Postin takaisin Koivuhakaan, toteaa kahvitteleva miesporukka.

Postin toiminta loppui Koivuhaasta samalla kun R-kioski lopetti toimintansa. Postittomuuden lisäksi alueen penkittömyys kismittää miesporukkaa myös.

– Onhan se ihan pöhölyä, että ei ole penkkejä, missä voisi istua ja hiukan jalkojaan lepuuttaa esimerkiksi kauppareissullaan. Sama jos täällä tapahtumia järjestetään, niin ei ole paikalle laitettu penkkejä. Heti paikalla penkkejä tänne palvelukeskukselle ja tuohon ulkotilaan, vaativat isännät koivuhakalaisten oloja parantamaan.