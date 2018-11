Viikonloppuna on lämmintä ja aurinkoista – Alkuviikosta lämpötila kääntyy jälleen pakkasen puolelle



Perjantaiaamun aikana lämpötila on kohonnut Keski-Pohjanmaalla ja naapurimaakunnissa lähes kymmeneen plusasteeseen. Sadetta ei ole luvassa ja iltapäivällä marraskuun pimeyteen on luvassa auringonpaistetta.

Perjantaina Perämeren eteläosassa on voimassa kovan tuulen varoitus. Lounaistuuli puhaltaa aamusta alkaen 15 metriä sekunnissa -voimakkuudella.

Lauantai on laajalti aurinkoinen poutapäivä, ja lämpötila on reilussa viidessä asteessa.

Sunnuntaina on jo viileämpää ja maanantain vastaista yötä kohti lämpötila painuu jälleen pakkasen puolelle. Alkuviikko on Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan poutainen ja lämpötila on muutaman asteen pakkasella.

Marraskuun puolivälissä lähes koko Suomi on vailla lumipeitettä. Ilmatieteen laitos kertoo, että yhtä vähän lunta on ollut tähän aikaan vain vuonna 2011, kun tilastoa tarkastellaan 1960-luvulta lähtien.