Lukijan mielipide: Tarvitaan päätös krematoriosta



Ryhmämme nosti krematorion tarpeellisuuden keskusteluun seurakuntamme hallinnossa jo 1990-luvulla. Tuskin kukaan osasi ennakoida, että parin vuosikymmenen kuluttua ollaan edelleen ”lähtökuopissa”.

Perustellusti voivat seurakuntalaiset ihmetellä asian hidasta etenemistä, etenkin kun monien seurakuntavaalien alla on varsin laajasti tunnustettu krematorion tarpeellisuus. Myös näiden vaalien alla näyttää hankkeelle olevan tukea. ( KP 12.11.) Täytyy toivoa, että tällä erää myös muissa ryhmissä olisi vaalien jälkeen rohkeutta viedä asia päätökseen asti.

Luottamuksen vahvistaminen sekä yhä useamman seurakuntalaisen toiveeseen vastaaminen edellyttävät nyt valittavilta päättäjiltä päättäväisyyttä. Asiassa on vihdoinkin ratkaisun aika. Tarkalla taloudenhoidolla on hanke toteutettavissa niin, ettei varsinainen seurakuntatyö joudu kärsimään on se sitten diakoniaa, lapsi- ja nuorisotyötä, vanhusten tai vammaisten parissa tehtävää tai seurakuntamme laadukasta ja monipuolista hengellistä työtä.

On myös muistettava, että maksaa se hautausmaan laajentaminenkin. Krematorion toteuttamisessa tarvitaan innovatiivisuutta mahdollisten uusien yhteistyöedellytysten luomiseksi. Onhan kyse palvelusta, jolle hyvinkin voisi olettaa löytyvän käyttäjäkuntaa laajemmaltikin eri seurakuntien keskuudessa. Sijaintimme antaa siihen hyvät mahdollisuudet. Eduksi on se, että eri osapuolet kokevat tulevansa hankkeessa osallisiksi. Juuri hyvällä yhteistyöllä hanke on mahdollista toteuttaa. Tulevaisuus tehdään tämän päivän päätöksillä.